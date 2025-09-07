Holgado firma el fin de semana perfecto y se lleva la victoria en el GP de Catalunya

Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team) firmó un fin de semana perfecto consiguiendo la victoria en el Gran Premio de Catalunya de Moto2. El piloto alicantino, que partía desde la pole, dominó la carrera de principio a fin para anotarse su primer triunfo de la temporada. Jake Dixon fue segundo mientras que Dani Muñoz, , el piloto no permanente que sustituye al lesionado Öncü en el KTM, finalizó en una más que meritoria tercera posición, su primer podio en el mundial.

El líder de la categoría, Manu González 'Manugas' fue cuarto pero salió reforzado tras la caída de uno de sus rivales por el título, Aron Canet, ty con el brasileño Diogo Moreira cruzando meta fuera del Top-10.

Salida de manual

El 'poleman' aprovechó su condición con una buena salida que le permitió mantenerse al frente y tomar unos metros de distancia con el resto tras los primeros giros, mientras que González progresaba desde la décima posición de salida hasta la cuarta plaza.

Con el paso de las vueltas la lucha por el podio se hacía más intensa, situación que aprovechaba Dani Muñozpara lanzarse a la caza de Holgado. Por detrás quedaban Dixon, 'Manugas' y Guevara. Mientras, Canet y Moreira, los inmediatos perseguidores del líder en la general, rodaban algo más retrasados, peleando por el Top-10.

FIlip Salac, por su parte, protagonizaba un grave accidente y debía ser trasladado al centro médico después de que la rueda de un rival le pasara por encima. También se iba al suelo en la vuelta 13 Aron Canet, lo que dejaba más líder a Manu González.

Por delante, el panorama se aclaraba con los tres primeros, Holgado, Muñoz y Dixon, afianzando sus posiciones, rodando con un buen margen entre ellos y con el siguiente grupo, encabezado por Guevara.

Con Holgado destacado, fue el veterano Dixon el que puso a trabajar su experiencia para recortar la distancia con Muñoz y superarlo. El británico, com mejor ritmo, pronto pudo poner tierra de por medio pero ya tarde para atrapar a un Holgado que consiguió la victoria.