Los hermanos Márquez reciben sus Audi personalizados

Tras completar una temporada histórica y proclamarse campeón y subcampeón de la categoría reina del motociclismo a los mandos de sendas Ducati Desmosedici, Marc y Álex Márquez se reunieron con Audi para recibir las llaves de los Audi RS 6 Avant performance personalizados que acompañarán a los dos pilotos de MotoGP en su día a día fuera de los circuitos y compartir una jornada muy especial marcada por la complicidad y el espíritu deportivo que caracteriza a los hermanos Márquez y a la marca de los cuatro aros.

La entrega de sus nuevos coches llega en un momento especialmente significativo para Marc y Álex Márquez, que esta temporada acaban de culminar un hito sin precedentes: terminar primero y segundo en el campeonato de pilotos de MotoGP, respectivamente. Un logro histórico al ser la primera vez que dos hermanos ocupan las dos posiciones más altas del podio en la categoría reina del motociclismo, y que subraya su talento, su constancia y el vínculo que mantienen dentro y fuera de la competición.

Los dos hermanos nacidos en Cervera (Lleida), que desde la pasada temporada representan los valores de Audi como embajadores de la marca de los cuatro aros en España, recibieron sus nuevos coches en un acto celebrado en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Dos Audi RS 6 Avant performance muy especiales

Para los dos pilotos más rápidos de la parrilla de MotoGP con sus respectivas Ducati Desmosedici, Marc con los colores del Ducati Lenovo Team y Álex con el BK8 Gresini Racing, Audi Sport ha personalizado dos vehículos únicos en el mundo de la mano de Audi exclusive. En ambos la base es el RS 6 Avant performance con el poderoso motor V8 TFSI biturbo de 463 kW (630 CV), que permite al familiar deportivo acelerar de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 305 km/h.

Los dos vehículos comparten detalles muy especiales que representan la conexión entre los dos hermanos. En el exterior, por ejemplo, la carrocería del coche de Marc es de color Negro Mito, mientras que el de Álex es Gris Daytona, y cada coche lleva las carcasas de los espejos retrovisores acabadas en el color de la carrocería del coche de su hermano. En ambos modelos las llantas son del catálogo de Audi Sport, con frenos carbocerámicos que en el coche de Marc equipan pinzas acabadas en rojo, y en el de Álex en azul, los colores de sus respectivos equipos en MotoGP.

La personalización es aún más exclusiva en el interior, donde el vínculo de los dos pilotos con la marca de los cuatro aros queda reflejado nada más abrir las puertas en las inserciones iluminadas en los umbrales, con las leyendas “AUDI SPORT X MM 93” y “AUDI SPORT X AM 73”; así como en los respaldos de los asientos, que en vez del logo RS bordado llevan el número de cada piloto en color rojo para el coche de Marc, y en azul para el de Álex. La asociación de colores con sus respectivos equipos se repite en las costuras de contraste en la tapicería y en los cinturones de seguridad, también personalizados.ç

Marc Márquez y su 93 / Audi Sport

Alberto Teichman, Director de Audi España: “Para nosotros es un verdadero honor entregar a Marc y Álex Márquez dos unidades del RS 6 Avant performance que, gracias al trabajo de Audi exclusive, se han convertido en piezas verdaderamente únicas. Una personalización de este nivel directa desde fábrica es un hito para nosotros en España y refleja el compromiso de Audi con la exclusividad, la precisión y la excelencia. No se trata solo de ofrecer la máxima deportividad y tecnología, sino de crear vehículos que expresen la personalidad y el carácter de quienes los conducen. Marc y Álex representan valores con los que nos identificamos plenamente, como la pasión, el esfuerzo y una búsqueda constante de superación. Y estos RS 6 Avant son también un tributo a esa forma de entender la competición y la vida”.

El detalle en el coche de Álex Márquez / Audi Sport

Pruebas dinámicas y un divertido test de compenetración

Tras recibir las llaves de sus nuevos vehículos, Marc y Álex participaron en divertidas pruebas que mostraron su talento y su complicidad dentro y fuera de la pista. El primero de los desafíos fue un test de compenetración, en el que cada hermano debía adivinar las respuestas que daría el otro a una serie de preguntas, escribiéndolas previamente en una pizarra. Un ejercicio que dejó claras dos cosas: que Marc y Álex se conocen como pocos… y que la rivalidad siempre aparece cuando hay un cronómetro de por medio.

A continuación, ambos se enfrentaron a dos retos dinámicos al volante de sus nuevos coches. El primero, un circuito “micky mouse” de pura habilidad, donde debían completar el recorrido en un tiempo límite y de forma simultánea, demostrando precisión tanto marcha adelante como marcha atrás. El segundo, una prueba de “seguimiento”, en la que uno marcaba el ritmo en la recta del circuito acelerando o frenando, y el otro debía imitar sus movimientos sin adelantarlo, evocando situaciones habituales en la competición y poniendo de manifiesto la extraordinaria conexión entre los dos pilotos y hermanos.