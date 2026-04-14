MOTOGP
Los hermanos Márquez te llevan a Jerez
Aún es posible hacerse con una entrada para la grada de animación de los hermanos Marc y Álex Márquez en el GP de España, que se disputa del 24 al 26 de abril en el circuito 'Angel Nieto' de Jerez
Quedan muy pocos días para que el Mundial de MotoGP vuelva a la acción y además, en un escenario emblemáticos como el circuito 'Angel Nieto' de Jerez, sede del Gran Premio de España la próxima semana, del 24 al 26 de abril.
Los organizadores colgaron el cartel de 'sold out' en su día, pero los aficionados que se quedaron sin asiento reservado en las gradas del trazado andaluz tienen una oportunidad de última hora para asistir a un fin de semana carreras inolvidable, gracias a la iniciativa de los hermanos Márquez y su grada de animación We Are 93.
Marc y Álex Márquez impulsan como ya es habitual su propia grada de aficionados, un espacio privado que cuenta con D.J., speaker para comentar las carreras, zonas de sombra, baños, barra de bar y sorteos de material y merchandising. Y además, los miembros de fans cuentan con descuentos especiales.
Al tratarse de una venta de entradas al margen de los canales oficiales del circuito de Jerez, el club WE ARE 93 ofrece aún un pequeño cupo de entradas disponibles, la mayoría situadas en el lado correspondiente a Álex Márquez y su BlueSquad 73, ubicada justo al lado de la de su hermano Marc.
Los aficionados que estén interesados, pueden solicitar su abono para los tres días en el GP de España a través del siguiente link: https://tickets.oneboxtds.com/blue-squad-73/events
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