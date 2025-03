Historia en MotoGP: el increíble hito que han logrado los hermanos Márquez en el GP de Tailandia 2025

Marc Márquez y Àlex Márquez son dos pilotos que dejarán huella en Moto GP. No solo por sus éxitos sobre la moto, sino también por entrar en los libros de historia como tándem, lo que son desde hace años. Tras separarse esta temporada con la marcha de Marc al equipo oficial de Ducati compartiendo box con Pecco Bagnaia, Àlex se ha convertido en el hombre fuerte en el box de Gresini Racing, y los dos han demostrado en la primera carrera de la temporada en Tailandia que darán mucha guerra este año.

En Burriam, Marc Márquez terminó primero, y Àlex segundo, acompañados ambos en el podio de Pecco Bagnaia. Con este hito, se han convertido en los primeros hermanos en Moto GP que ocupan las dos primeras plazas del podio de la categoría reina del motociclismo. Un hito histórico.

Y es que ambos hermanos ya lo hicieron en la carrera al sprint de este sábado, así como en la pole. Y en los libres. La familia Márquez Alentà ha dominado por completo el primer fin de semana de la temporada 2025 de MotoGP. "

"Estoy supercontento de iniciar esta nueva etapa, voy a saborearla, no me voy a emocionar, estamos primero y segundo dos hermanos en MotoGP, es algo increíble, no sé si lo repetiremos otra vez acabar 1-2, pero en el podio sí que vamos a estar otras veces", decía Marc tras el hito.

"Seguro que mi madre que está en casa y se ha emocionado mucho", añadía visiblemente emocionado, que además calificaba la victoria como "top1" de momentos en su carrera. "Para mi siempre la familia ha sido lo más importante, y con mi hermano, se lo ha ganado él, no me emocionaría si él no estuviera en el podio, sé lo que ha trabajado, no hay nada más por encima en el mundo, MotoGP es lo máximo, poder estar 1-2 con tu hermano con todos los rivales en pista, excepto Jorge Martín, en un fin de semana normal, sin lluvia... mi familia no ha pedio nunca nada como recompensa, lo ha hecho todo por pasión, y sobre todo mi abuelo que lo estará viendo desde el cielo".

"Ha sido un fin de semana perfecto. El jueves pasado estábamos entrenando juntos en motos, pues hoy lo mismo en la carrera, jugando al gato y al ratón. He aprendido muchísimo yo llevando el peso de la carrera. Cuando Marc ha decidido dejarme pasar he pensado que había bandera roja, y cuando he visto que no, he pensado en la presión del neumático", dijo Àlex en DAZN.

Segundo y tercero en 2024

Hace menos de un año, los hermanos tocaron esta proeza, y en el mismo equipo. En el GP de Alemania de 2024, Àlex y Marc ocuparon la segunda y tercera plaza del podio, con precisamente Pecco en lo más alto. En ese momento, fue el resultado más alto conseguido por dos hermanos. En Tailandia lo han superado.

Antes de ellos, Aleix y Pol Espargaró, así como Valentino Rossi y Luca Marini, nunca pudieron estar tan adelante en las posiciones de la parrilla como sí han podido hacerlo los Márquez.