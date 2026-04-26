"Cuando me he visto cuarto en la primera curva, hasta he pensado que podía ganar", confiesa 'Martinator'

El Mundial 2026 ya acumula cuatro grandes premios, en cuatro escenarios muy distintos y ya ha aterrizado en Europa, en la ‘Catedral’ de Jerez. Y la sensación general es que Aprilia sigue un peldaño por delante. Ha ganado una Ducati ‘pata negra’, la de Álex Márquez, pero su éxito cabe atribuirlo más al particular idilio del ‘Pistolas’ con el trazado gaditano, que al mérito de la GP26. En el box oficial han bajado la persiana antes de tiempo por la caída de Marc Márquez y la avería de la moto de Bagnaia.

En cambio, los de Noale han celebrado por todo lo alto un nuevo y rotundo éxito. Marco Bezzecchi, segundo, mantiene el liderato del Mundial. Jorge Martín, a pesar de que nunca ha salido demasiado bien parado aquí, ha igualado su mejor resultado en el GP de España (4º) y sigue segundo, a once puntos de su compañero. Pero además, Ai Ogura y Raúl Fernández han colocado las Aprilia del Trackhouse, en quinta y sexta posición.

No es de estrañar el tono optimista de los pilotos de la marca, empezando por ‘Martinator’, que ha remontado de manera fulgurante desde la décima posición en parrilla, después de ser sancionado con tres puestos. "La salida pensaba hacerla bien, pero no tanto. Creía que me iban a encerrar un poco, pero ha sido al contrario, me han dejado hueco, he ganado una fila, he soltado frenos y he llegado a Di Giannantonio. Cuando me he visto cuarto en la primera curva, he pensado que podía hasta ganar", ha resumido el madrileño.

"A partir de ahí la idea era guardar neumáticos para la segunda parte de la carrera, pero las sensaciones con la parte trasera de la moto no han sido súper buenas y desde el principio ni acelerando ni frenando tenía buen feeling trasero. He dado el máximo, lo que he podido, pero seguramente aún tengo mucho que mejorar con esta moto", asume Jorge, consciente de que todavía no está al nivel de su compañero Bezzecchi. "Estoy contento de tener este lunes una buena oportunidad de dar pasos adelante en el test, me noto un poco estancado y seguramente con las piezas nuevas podremos dar otro pasito", ha zanjado.

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Marco Bezzecchi, por su parte, ha valorado casi como un triunfo su actuación en Jerez, si bien es cierto que Álex Márquez ha roto su racha imparable. "Estoy muy contento porque le hemos dado la vuelta al fin de semana”, ha reconocido el italiano, que ayer se cayó en la sprint. Este domingo, la historia ha cambiado radicalmente: “Ha sido una carrera muy bonita y difícil, porque Álex iba muy rápido. He podido hacer una salida perfecta y mantenerme allí. Álex tenía más ritmo que yo y ha podido gestionar mejor las frenadas. No ha sido un fin de semana fácil y por eso estoy feliz", ha zanjado Bezzecchi.