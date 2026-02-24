No hay 'fumata blanca' en MotoGP: Márquez y el resto de fichajes, paralizados

Sin acuerdo no hay anuncios. Es el resumen que ilustra la atípica situación del mercado de MotoGP. Desde hace semanas la mayoría de estrellas del Mundial ya han apalabrado - o incluso firmado- su futuro de cara a la temporada 2027, cuando la categoría reina estrenará nuevo reglamento. Sin embargo, a pocos días del estreno de la temporada en Tailandia, solo se ha hecho oficial el acuerdo de Marco Bezzecchi para extender su contrato con Aprilia.

Los de Noale escenificaron una boda para celebrar la renovación. Parecía que las siguientes, comenzando por la de Marc Márquez con Ducati, iban a llegar en cascada. Gigi dall’Igna Pero la ‘silly season’ , una de las más intensas de los últimos tiempos, entró en un periodo de ‘congelación’.

El motivo de este silencio administrativo es que los fabricantes negocian con MotoGP Sportr Entertainment (antigua Dorna Sports) un reparto de los beneficios derivados de la explotación de los derechos comerciales del Mundial entre 2027 y 2031, equivalente al conocido como Pacto de la Concordia de la Fórmula 1.

Según informa Motorsport, ante la falta de entendimiento, los equipos han paralizado los anuncios en clave de mercado. Los gestores del campeonato proponen propuesta una cuota fija cercana a los ocho millones de euros por equipo, mientras que sus representantesprefieren un modelo de reparto en base a un porcentaje de lo recaudado según su rendimiento en el campeonato, al estilo de la F1, teniendo en cuenta que ahora mismo ambos Mundiales son propiedad de Liberty.

Marc Márquez ha llegado a un acuerdo para seguir en Ducati y tendrá como compañero a Pedro Acosta. Pecco Bagnaia pondrá rumbo a Aprilia junto a su amigo Bezzecchi y Jorge Martín iniciará una nueva aventura en Yamaha, que pierde a Fabio Quartararo. El francés se marcha a Honda, que deberá elegir entre Luca Marini y Joan Mir, mientras Álex Márquez y Maverick Viñales pueden formar nueva dupla en KTM. Los equipos satélites adaptarán sus estructuras cuando todos estos movimientos se hagan oficiales.

Primero habrá que desbloquear las negociaciones entre la Asociación de Constructores (MSMA) y MotoGP Sports. Ambas partes están condenadas a entenderse pero de momento, en la reunión de este martes no ha habido ‘fumata blanca’. Y en este contexto, los contratos siguen en el cajón.