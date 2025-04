"Pecco puede plantarle cara a Marc Márquez"

El campeonato de MotoGP llega este fin de semana a Catar para disputar la cuarta ronda de la temporada. El Mundial llega a Losail con Alex Márquez como nuevo líder de la categoría, seguido de su hermano Marc a solo un punto. Además, Pecco llega al GP de Catar después de conseguir su primera victoria de la temporada en un circuito favorable para su compañero de equipo.

GP de las Américas

La carrera celebrada en Austin dejó el campeonato más ajustado, el logro de Pecco tras la caída de Márquez consiguió que el italiano se acercara en la general. Después de la tercera carrera de la temporada, el Ducati Lenovo Team confirmó que Pecco era el candidato perfecto para disputarle el título al ocho veces campeón.

Un piloto esencial para Ducati

Desde hace más de diez años, Michele Pirro es uno de los integrantes de Ducati. Pirro es una de las piezas clave para el buen desarrollo y funcionamiento de la escudería italiana de MotoGP. El piloto probador de Ducati, aprovechó una entrevista a 'Garage 51' para analizar algunas novedades de la temporada y sobre el pasado de la marca de Borgo Panigale.

La satisfacción de los italianos

Respecto a los inicios de Ducati en la categoría reina, el piloto italiano recordó: “Cuando llegué, Ducati era el refugio de los pilotos que no encontraban asiento. A lo largo de los años, nombres ilustres nos han ignorado, y verlos pedir ahora una Ducati es la mayor satisfacción”.

Entre los temas tratados destacó la vuelta de Marc a lo más alto del podio y de la clasificación: "Hemos recuperado a un gran campeón como Márquez, que dejaba de competir. Su valor es innegable. El motociclismo ha recuperado un talento".

Márquez VS. Bagnaia

El piloto del equipo italiano también añadió algunos comentarios sobre el subcampeón, Pecco Bagnaia: "Creo que también es una gran oportunidad para Bagnaia. Tiene el talento para competir con Marc. De hecho, si hay alguien capaz de plantarle cara ahora mismo, ese es Pecco". Pirro dejó clara su confianza ante el piloto italiano y su equipo durante los últimos años.

"Está preparado, conoce la moto, y tiene la cabeza fría que se necesita cuando estás en guerra con un piloto como Márquez" añadió Pirro.

La decisión de pretemporada

El italiano también aprovechó para aclarar la decisión de Ducati de quedarse en la pretemporada con la GP24: "Tenemos una base sólida y, cuando no estamos seguros de que algo funcione mejor, no tomamos más tiempo. Las limitaciones de pista y neumáticos hacen que no podamos correr riesgos innecesarios" aclaró Michele.

