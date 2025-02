Hamilton, seguro de estar, "en el lugar adecuado"

La llegada de Lewis Hamilton a Ferrari ha desatado pasiones, como se pudo ver en la gala de la FIA celebrada en el O2 de Londres, y al día siguiente en los test que la 'Scuderia' realizó en Fiorano con sus dos pilotos.

La expectación por ver al nuevo Ferrari y a su nuevo piloto quedó patente en el circuito italiano que se vio invadido por miles de seguidores. Tantos, que hubo que recurrir a ciertas medidas para reubicarlos y que todo el mundo pudiera ver la evolución del monoplaza, primero con Charles Leclerc al volante, y luego con el nuecvo ídolo de los tifosi, Lewis Hamilton.

Después de la intensa jornada, Lewis Hamilton aseguró en declaraciones a 'Sky Sport' estar "muy emocionado". "Estoy feliz y muy orgulloso, me estoy divirtiendo mucho", aseguró el de Stevenage. Aunque explicó que es pronto para hacer valoraciones sobre el coche, sí que afirmó que "hoy no hemos tenido problemas". "Charles condujo esta mañana, yo lo piloté por la tarde, y este es mi primer Ferrari de carreras que conduzco de verdad. Es algo que todavía me cuesta creer. Estoy intentando disfrutar de cada momento, estando con este equipo legendario todos los días, y estoy aprendiendo mucho con todas las personas con las que puedo trabajar", comentó desde su nuevo centro de operaciones en Italia.

Sueño cumplido

No cabe duda de que el inglés se encuentra como un niño con zapatos nuevos en estos primeros compases de su nueva etapa con Ferrari. "Desde el momento en que te pones el mono y entras en el garaje, te pones el casco y entras en el coche, sientes esa pasión increíble. Todo es excitante y emocionante", aseguró, recordando que correr para la compañía del 'Cavallino Rampante' es cumplir su sueño de la infancia. "Todavía me pellizco para poder creer que está sucediendo de verdad. Tengo muchas expectativas", aseguró.

"Estoy en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y es un gran privilegio estar aquí, formar parte de este equipo y trabajar con todos para intentar construir y continuar la gran tradición histórica", reafirmó Lewis Hamilton.

También habló de su relación con su nuevo compañero, Charles Leclerc. "Me gusta mucho trabajar con Charles. Creo que ya hemos forjado una buena amistad. Pero ya antes de unirnos al equipo hablábamos mucho dentro y fuera de la pista, de música y de moda. Tenemos mucho en común y nos llevamos bien", aseguró.