Hamilton admite su interés por MotoGP, pero niega que vaya a comprar un equipo en solitario

La pasada semana, a partir de una información lanzada por medios británicos, se dio cierta credibilidad a los rumores sobre el interés de Lewis Hamilton por hacerse con el control de un equipo de MotoGP y en concreto Gresini Racing. Hoy, a su llegada al circuito de Silverstone, el heptacampeón ha reconocido que se plantea la posibilidad, pero siempre a través de alguna fórmula de participación en el accionariado.

Según los rumores, se apuntó que Hamilton envió a Assen a un asesor de confianza a negociar con Nadia Padovani, la propietaria de la escudería de Faenza. El piloto de Mercedes ha rechazado tal extremo: "Aún no he llegado tan lejos", ha advertido hoy.

"Siempre me ha encantado MotoGP. Estoy interesado en el potencial crecimiento de la categoría. Pero no he ido tan allá todavía. Todo es posible", ha remarcado Hamilton que ya entró a formar parte del accionariado de Denver Broncos, equipo de la NFL, junto al grupo Walton-Penner. "Definitivamente, lo que me interesaría es tener participaciones", ha zanjado.