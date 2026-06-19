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MotoGP

Hakim Danish lo vuelve a hacer: récord y mejor tiempo en la práctica oficial

El piloto malasio establece un nuevo récord de 2:04.754, superando su propio registro de la mañana en el que ya registró la mejor marca en Brno

Hakim Danish en una imagen de archivo

Hakim Danish en una imagen de archivo / Instagram

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EFE

El malasio Hakim Danish (KTM) lo ha vuelto a hacer y, tal y como sucediera en los primeros libres del Gran Premio de la República Checa de Moto3, en el circuito de Brno, logró el mejor tiempo y un nuevo récord en la práctica oficial.

Danish 'aguantó' hasta su última vuelta rápida para rodar en 2:04.754, que era nuevo récord absoluto en la más pequeña de las categorías, tras rebajar el tiempo de la mañana, cuando ya rodó por debajo del récord con 2:04.938.

Como no podía ser de otra manera, ya a las primeras de cambio el líder del mundial, Máximo Quiles, se encaramó a la primera posición de la tabla de tiempos, que apenas duró hasta que traspasó la línea de llegada su compatriota David Almansa (KTM), quien con 2:05.734, superó al murciano, que una vuelta más tarde recuperó el liderato con 2:05.630.

El comienzo de la práctica oficial de Moto3 resultó vertiginoso y con un duelo mano a mano entre Almansa y Quiles que mantuvo el interés por ver la evolución de los principales pilotos de Moto3 en busca de los mejores tiempos de la categoría.

Vuelta tras vuelta en ese tramo inicial, David Almansa fue rebajando los registros de la categoría para rodar en 2:05.167 ya en su quinta vuelta, pero siempre con Máximo Quiles muy cerca de él y con Álvaro Carpe (KTM) muy cerca de ellos.

Como ya sucede habitualmente al entrar en los diez minutos finales, comenzaron a bajar los tiempos en cabeza de la tabla, con David Almansa como el primer referente con 2:04.944, muy cerca del récord establecido por la mañana por el malasio Hakim Danish (KTM), 2:04.938, siempre con Quiles tras su estela, aunque a más de tres décimas de segundos.

En los tres últimos minutos los parciales de vuelta rápida se tornaron una constante en la tabla de tiempos, hasta que una vez más volvió a aparecer el malasio Hakim Danish (KTM), quien consiguió rodar en 2:04.754, un tiempo con el que batió el anterior récord que él mismo había establecido en la tanda libre de la mañana en 2:04.938.

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Además de Danish, lograron el pase a la segunda clasificación directa David Almansa, Máximo Quiles, Álvaro Carpe, Joel Esteban, Scott Ogden, Brian Uriarte, Jesús Ríos, Rico Salmela, Valentín Perrone, Eddie O'shea, Matteo Bertelle, Joel Kelso y Guido Pini.

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