Hakim Danish da la sorpresa al ser el más rápido en los primeros libres

El malasio Hakim Danish (KTM) ha protagonizado la sorpresa inicial de la jornada al ser el más rápido en la primera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Cataluña de Moto3, que se ha disputado en el circuito Barcelona-Cataluña.

Con unas buenas condiciones atmosféricas y de temperatura del asfalto, los pilotos de Moto3 comenzaron su primera sesión libre con un ritmo de vuelta ciertamente alto, lo que permitió ver liderando la tabla de tiempos en varias ocasiones al debutante malasio Hakim Danish (KTM), algo inusual, pero que acabó siendo una realidad.

No fue hasta el último tercio cuando los principales favoritos de la categoría comenzaron a 'aplicarse' con mayor intensidad.

El primero en variar el orden de la clasificación fue el español Brian Uriarte (KTM) al rodar en 1:48.584, aunque por detrás de él ya se pudo apreciar mucho 'movimiento', que presagiaba que había comenzado el último 'time attack' de los pilotos de Moto3.

Tras Uriarte, fue Adrián Fernández (Honda) el siguiente referente, con un registro de 1:48.137, secundado por el hispano argentino Marco Morelli (KTM), aunque a algo más de tres décimas de segundo.

Nadie pudo rebajar su tiempo

Pero entonces saltó la sorpresa al demostrar el malasio Danish que su registro inicial no había sido fruto de la casualidad y, siguiendo el rebufo de las motos de sus rivales, pudo recuperar la primera posición con un tiempo de 1:47.718 primero y 1:47.478, cuando se entraba en los dos minutos finales de la sesión libre.

Nadie pudo rebajar el tiempo de Danish y quien más se acercó fue Adrián Fernández, a dos décimas de segundo, con Álvaro Carpe (KTM) tercero, por delante del finlandés Rico Salmela (KTM) y del también español Adrián Cruces (KTM). EFE