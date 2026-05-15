Hakim Danish da la sorpresa y cierra el viernes como el más rápido

El malasio Hakim Danish (KTM) ha sorprendido a todos sus rivales al ser el más rápido en la práctica oficial del Gran Premio de Cataluña de Moto3 que se ha disputado en el circuito Barcelona-Cataluña.

Danish (1:46.943) superó por escasamente 99 milésimas de segundo al español Brian Uriarte (KTM) y el algo más de dos décimas de segundo al también español Adrián Fernández (Honda).

Tal y como sucediera ya en los primeros entrenamientos libres, en la práctica oficial fueron Adrián Fernández y Brian Uriarte, los primeros referentes a la hora de marcar vuelta rápida, seguidos por un sorprendente piloto malasio Hakim Danish (KTM).

A todos ellos los superó poco después por David Almansa (KTM), con 1:47.678, muy lejos del récord que desde 2024 tiene el hispano colombiano David Alonso (1:45.905).

Y pronto llegaron las primeras caídas, con Álvaro Carpe (KTM), uno de los aspirantes al título, como protagonista, en la curva cinco, y con problemas con su moto para volver a arrancarla.

Carpe tuvo que regresar andando a su taller, lo que sin duda iba a condicionar mucho su rendimiento a la hora de lograr el pase a la segunda clasificación directa, aunque por entonces estaba en la sexta posición.

Tras un inicio un tanto fulgurante llegó la calma, con casi todos los pilotos preparando las motos para lograr un buen ritmo de carrera y esperando el último momento de la tanda para luchar por el pase a la segunda clasificación directa.

En esos instante el líder del campeonato, Máximo Quiles, se encontraba en el límite del pase a la segunda clasificación, decimocuarto, a casi un segundo del registro de Almansa, que fue el primero en mejorar (1:47.362).

Un par de vueltas más tarde David Almansa volvía a arañar unas milésimas su registro al rodar en 1:47.211, pero ese vino a ser el 'pistoletazo' de salida para que sus rivales comenzasen a rebajar con muy bien ritmo sus tiempos.

Primero Adrián Fernández y después Hakim Danish, rebajaban el tiempo de Almansa, mientras que Máximo Quiles completaba una buena vuelta rápida que le permitía subir hasta la sexta posición ya con todos los pilotos 'a fuego' para mejorar el máximo posible sus tiempos.

Aunque sus mecánicos trabajaron a destajo para intentar poner a punto su KTM, Álvaro Carpe no pudo regresar a la pista y poco a poco se fue quedando atrás, y con ello obligado a pasar por la primera clasificación.

Danish fue el primero en romper la barrera del 1:47 para rodar en 1:46.943, que le permitió recuperar el primer puesto y, de hecho, nadie pudo batir ese registro y el malasio acabó como el más rápido de la sesión, por delante de Brian Uriarte, Adrián Fernández, David Almansa, Valentín Perrone, Matteo Bertelle, Máximo Quiles, Ryusei Yamanaka, Marco Morelli, Jesús Ríos, Eddie O'Shea, Rico Salmela, Joel Esteban y Joel Kelso, que lograron el pase a la segunda clasificación.

El español David Muñoz (KTM), que había conseguido pasar a la segunda clasificación, vio como su tiempo era cancelado por no haber respetado una bandera amarilla y quedaba relegado al decimoquinto puesto y obligado a disputar la primera clasificación como Álvaro Carpe, Adrián Cruce, o Guido Pini, entre otros.