No habrá reaparición 'express' de Jorge Martin

Jorge Martín, actual campeón del mundo de MotoGP, fue el gran ausente en el inicio del Mundial 2025 en Tailandia, donde los hermanos Marc y Álex Márquez dieron un recital y Pecco Bagnaia completó el podio. "Martinator' que se recupera de una triple fractura en su mano izquierda, publicó ayer una imagen en sus redes sociales ya sin vendajes y lanzando un mensaje esperanzador: "¡Trabajo en progreso! No puedo esperar para volver", escribió. Algunos interpretaron que podía reaparecer la próxima semana en el GP de Argentina, pero los médicos del Mundial lo han descartado rotundamente.

El doctor Ángel Charte, responsable de los servicios médicos de MotoGP, ha asegurado en declaraciones a 'motorsport' que no existe ninguna posibilidad de acelerar los plazos: “No hay ninguna novedad, el piloto sigue con su plan de recuperación y está descartado que corra en Argentina”, afirma. De la misma opinión es el doctor que le operó, Xavier Mir, que días atrás pidió "máxima prudencia" al detallar el complicado procedimiento quirúrgico que requirió la lesión del piloto de Aprilia.

Evaluaremos las posibilidades de estar en Austin unos días antes del gran premio. Pero si el hueso no está consolidado, no podría viajar”, confirma. Angel Charte

El GP de Las Américas en el circuito de Austin (del 28 al 30 de marzo) está en el horizonte como posible escenario del regreso de Martín "Le haremos una prueba antes de esa carrera para ver su evolución y decidiremos", dice Charte. "Estamos ante una lesión que en una persona normal requiere de tres meses de rehabilitación. La fractura del escafoides necesita su tiempo, en un hueso muy delicado que puede dejar secuelas permanentes. Hablamos con Jorge y le dijimos que no iba a ir a Argentina, y que evaluaremos las posibilidades de estar en Austin unos días antes del gran premio. Pero si el hueso no está consolidado, no podría viajar”, confirma.

Si bien en la historia de MotoGP hubo precedentes de recuperación 'express' como la de Jorge Lorenzo cuando corrió en Assen solo dos días después de romperse la clavícula, el caso de Marc Márquez sentó precedente. Su reaparición prematura en Jerez acabó implicando cuatro operaciones en su brazo derecho. De hecho el octocampeón escribió a Martín tras su accidente para aconsejarle que se lo tomara con calma antes de volver a la pista: “Respeta tu cuerpo. Yo no respeté el mío".