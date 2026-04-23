El guiño de Àlex Márquez a KTM: "¿Si me voy a ir o no? Pregúntale a Pol"

El Gran Premio de España que se disputa este fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto marcará el desembarco del Mundial de MotoGP en Europa y, probablemente, el inicio del terremoto en el mercado de cara a la temporada que viene. Por el momento, solo Aprilia ha hecho oficial la continuidad de Marco Bezzecchi pero una vez que se haga el siguiente anuncio, el resto vendrán rodados.

A estas alturas del curso y aunque resta muchos meses de temporada, parece que todos los movimientos están cerrados, a la espera de la firma del acuerdo entre Liberty Media y la asociación de constructores que determinará la distribución de los ingresos del próximo curso. Una vez se haga, empezarán las confirmaciones oficiales, pero entre tanto, los pilotos ya han dejado alguna pincelada respecto a sus futuros.

Àlex Márquez, durante una sesión / EFE

Entre los múltiples rumores que se se propagaron durante la pretemporada está el del fichaje de Àlex Márquez por KTM para ocupar el puesto de un Pedro Acosta que se postula como compañero de Marc Márquez en el Ducati de fábrica.

Mejor no decir nada

En una entrevista para DAZN de este mismo jueves en Jerez, Àlex habló sobre su posible salida del Gresini y entre bromas dio pistas bastantes claras. "¿Cuándo se sabrá si te vas a KTM el año que viene?", le preguntaba la periodista Izaskun Ruiz.

Sonriente, Àlex intentaba esquivar el bulto."¿Si me voy a ir o no? Pregúntale a Pol", decía, dejando la bola en el tejado de Pol Espargaró, uno de los probadores de la casa austríaca. "Si se lo pregunto a él, dirá que sí", aseguraba la locutora da 'DAZN', a lo que Àlex solo podía contestar: "pues entonces ya está".

El propio Pol escuchaba divertido la conversación y zanajaba el asunto con un "si tu no tienes nada que decir, imagínate yo". Àlex entonces daba por concluída la conversación con un conciso, "la mejor respuesta es no responder, así que me aplico esa".

Hora de resurgir

En lo que respecta a la presente temporada, Àlex se mostró seguro de no poder repetir la gesta conseguida el año pasado en Jerez. Entonces, conquistó en el trazado andaluz su primera victoria en la categoría reina y estuvo acompañado de su hermano Marc en el podio.

"Definitivamente no", aseguró categórico sobre si podría repetir ese triunfo este domingo. "El comienzo de esta temporada ha sido un poco difícil para nosotros. En Brasil y en Austin pudimos mejorar un poco pero aun estamos lejos, sobre todo de las Aprilia", argumentó el de Cervera durante la rueda de prensa.

Pese a ser consciente de su momento, también quiso ser optimista y afirmó que "estamos trabajando de la manera correcta", aunque tiene claro que "como piloto tengo que dar un paso adelante, a nivel de estilo de pilotaje, de abordar los problemas y afrontar mejor las cosas y aprovechar las bazas que tenemos, que son muchas".

"A partir de este momento, es regresar y este es el mejor momento y el mejor circuito en el que volver a retomar ese buen rendimiento. Repetir lo del año pasado sería increíble pero quizás no sería demasiado realista en este momento", comentó sobre el GP de Jerez.

Àlex Márquez, en rueda de prensa junto a Acosta y Martín / Jose Manuel Vidal / EFE

Respecto a sus problemas este año con la Ducati, comentó que "me cuesta mucho cómo frenar, cómo parar la moto. Es quizás lo que más me falta pero tenemos que continuar adelante, no podemos perder esa paciencia que estamos manteniendo".

"Son apenas unas carreras las que hemos recorrido, la temporada es muy larga, podemos regresar, se reparten muchos puntos y lo importante es extraer el máximo y cuando estemos en mejor estado de forma tendremos la oportunidad de exprimir el potencial", zanjó al respecto.