Guenther Steiner, jefe del Tech3, sobre el conflicto entre Viñales y KTM: "Espero no estar involucrado en esto"

La polémica está más que servida en el ecosistema KTM. Maverick Viñales, sin asiento en MotoGP para el próximo curso, desveló en su aterrizaje en Sachsenring (Alemania) que la fábrica austríaca le ofreció un contrato como piloto oficial en 2027 y, tras firmarlo, le comunicaron que quedaba anulado. Por la prensa, se enteró de la contratación de otros dos pilotos, Fabio Di Ginannantonio y Álex Márquez... algo que lo deja sin asiento. Y su actual jefe de equipo en el Tech3, Guenther Steiner, quiso desmarcarse de toda esta situación.

"Los últimos dos meses ha sido un mareo constante. El mareo que me han dado ha sido un infierno", valoraba Viñales ante DAZN. "En el mismo sitio, ya dije que no iba a estar. Mi única motivación de quedarme KTM era ir al equipo de fábrica, como ellos me habían insistido durante prácticamente todo el invierno e incluso después de la lesión. Realmente no hay nada más", apuntaba durante el 'media day'.

Maverick Viñales, cerca de marcharse de MotoGP / Tech3 Racing

La fábrica fue cambiando de opinión conforme avanzaba la temporada. "Después de Montmeló [17 de mayo], por lo que se publicó, sabía que Fabio Di Giannantonio iba a ocupar mi puesto", explicaba el catalán. "Así que se lo pregunté a KTM y luego ellos cuando llegué a Mugello [31 de mayo], me enviaron un contrato. Digamos que me lo enviaron al correo electrónico. Y lo firmé", explicó a la prensa presente en el trazado alemán, tral y como apuntaba 'Motorsport'.

Una situación que mantiene al piloto catalán sin sitio en la categoría reina para 2027, en un mercado que se ha movido muy rápido. Todo hace indicar que, tras doce temporadas, tendrá que despedirse de MotoGP.

"No estoy involucrado en su contrato"

Sobre este asunto se desmarcó su actual jefe de equipo en el equipo satélite, Guenther Steiner. "Lamentablemete no tengo nada que decir, y no voy a opinar, porque no estoy involucrado en su contrato", dijo el ex jefe de equipo de Haas en Fórmula 1, tal y como recoge 'Motorsport'. "Es un contrato con KTM, y obviamente, y no intento no dar mi opinión, porque me encanta hacerlo, ya lo sabéis, pero esta vez no puedo decir nada porque no sé cuáles son los términos del contrato", expresaba.

Asegura que la negociación del piloto de Roses por el equipo oficial pasó únicamente por la fábrica de Mattighofen. "Normalmente no leo mucho la prensa, porque te dejas influenciar, pero vi los titulares y pensé: 'Espero no estar involucrado en esto, porque no tiene nada que ver conmigo personalmente ni con Tech3' en general", valoró.

Maverick Viñales, fuera de KTM en 2027 / GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

En las últimas temporadas, incluso cuando Hervé Poncharal estaba al mando del Tech3, KTM gestionó por su lado los contratos en el equipo satélite. Algo que podría dejar de ser así. "A partir de ahora los contratos serán con Tech3. Eso fue en el pasado, porque cuando compramos el equipo, todavía tenía todos los contratos firmados para esta temporada, pero de ahora en adelante, seguiremos nuestro propio camino", expresaba.

Por lo tanto, queda prácticamente descartado que 'Mack' siga en el satélite. "Dada la situación que acabamos de comentar, es muy difícil solucionarlo porque no es bueno que se enfrentan en la prensa. Al final, seguiremos trabajando con KTM en el futuro y no creo que estén contentos con esta situación", expresaba Steiner.

Luca Marini... ¿y 'ManuGasss' o Agius?

Sobre la decisión final, apunta que aún no está claro qué pilotos tendrá en su box en 2027. Se especula con un posible asiento para Luca Marini... y otro que se decidirá entre Manuel González y Senna Agius, los dos pillotos del IntactGP en Moto2. "No conocía a Luca Marini antes y creo que es un tipo muy bueno. Obviamente, tiene mucha experiencia y quizás pueda ayudarnos a mejorar, pero aún no hemos tomado la decisión final, para que quede claro, sobre qué vamos a hacer", dijo.

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Sobre el dilema entre Senna y 'ManuGasss', apuntó que es muy difíicl. "Los dos te dan muchas cosas y ninguno tienen grandes desventajas", expresó. De ninguna manera, eso sí, la decisión pasa por Brad Binder, actual piloto oficial: "De nuevo hay una larga historia detrás y, a veces, hay que empezar de cero. No queremos ningún tipo de lastre del pasado".