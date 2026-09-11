Gresini homenajea a Simoncelli con una decoración especial para Misano

No había un sitio mejor para hacerlo. Ni gesto más bonito para uno de los pilotos más queridos y recordados, especialmente en Italia. El Gresini Racing ha hecho oficial su nueva imagen para disputar el Gran Premio de San Marino, que se disputa en el Misano World Circuit Marco Simoncelli. Y es que precisamente, el equipo comandado por Nadia Padovani, homenajeará al piloto italiano que da nombre al trazado.

A lo largo de este curso, el equipo ya ha presentado varios nuevos 'livery' para rememorar su trayectoria en el campeonato, como el que ya presentó en Sachsenring (Alemania), cuando se homenajeó a Sete Gibernau y la época dorada de la formación italiana fundada por el fallecido y recordado Fausto Gresini . Y es que precisamente, en este 2026 la escuadra está celebrando sus 30 años en el Mundial de Motociclismo.

Pues bien, el equipo no podía dejar pasar la ocasión para homenajear a 'SuperSic' en el trazado que lleva su nombre. Y es que durante la carrera del domingo, Àlex Márquez y Fermín Aldeguer lucirán los colores que lucía el 'San Carlo Gresini Honda', aquellos años en los que el equipo se alió como estructura satélite de la fábrica del Ala Dorada.

Aquella fue la moto con la que Marco debutó en MotoGP, en 2010, tras llevarse el título de 250 cc en 2008 y ser tercero en la misma categoría en 2009. Con los colores de Gresini logró 2 'pole position' y otros dos podios en 34 carreas en la categoría reina. Y lamentablemente, con ellos también perdería la vida el 23 de octubre de 2011 en Sepang (Malasia).

La nueva imagen en honor al mítico dorsal '58' fue presentada durante la jornada del jueves, en el 'media day' en Misano. A la reunión con pilotos, miembros del equipo y dirección del campeonato también asistió Paolo Simoncelli, padre del piloto italiano y propietario del equipo que lleva el nombre de su hijo en Moto3.

En cuanto a la decoración de la Desmosedici, se puede observar que es idéntica a la que lucía la Honda RC212V de Marco. El azul tradicional de Gresini da paso al blanco y al rojo. Pese a que el patrocinador de ahora es BK8 y no San Carlo, todo en el lateral se inspira a cómo lucía el logo en aquella época.

Por su parte, San Carlo también ha querido participar en esta iniciativa y ha colocado su logo en el guardabarros delantero de la moto de ambos pilotos. Además, se puede observar un "Sic58 sempre nel cuore" en el depósito de la máquina.