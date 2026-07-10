Gresini rememora el pulso Valentino Rossi-Sete Gibernau en Alemania

Álex Márquez saldrá a pista este domingo en el GP de Alemania con una decoración especial en la moto del Gresini Racing. Nadia Padovani ha recordado a los que no vivieron aquellos tiempos que se trata de un homenaje a Sete Gibernau y la época dorada de la formación italiana fundada por su marido, ya fallecido, Fausto Gresini.

Las temporadas 2003 y 2004, con el piloto barcelonés en el box y Fausto al frente del equipo, fueron históricas gracias a los encarnizados duelos que protagonizaron Sete y Valentino Rossi. Y una de las más recordadas victorias ante ‘il dottore’ llegó precisamente en Sachsenring.

Sete peleó de tú a tú con Valentino Rossi por el título de la categoría reina y aquella Honda RC211V de Gresini, patrocinada por Telefónica Movistar, se convirtió en una de las motos más icónicas del Mundial. Ahora, más de veinte años después, la Ducati oficial que pilota el menor de los hermanos Márquez rodará sobre el asfalto alemán con los mismos colores.

Así luce la Ducati de Gresini en Alemania / Gresini Racing

Este fin de semana Gresini solo tiene una moto en pista, ya que Fermín Aldeguer sigue recuperándose de su accidente en Hungría y volverá tras el parón estival. Sin embargo, la máquina que pilotará Álex Márquez no pasa desapercibida.

En 2003, Sete Gibernau consiguió cuatro victorias, una de ellas en Alemania, y mantuvo vivas sus opciones al título hasta el final. Los famosos pulsos del barcelonés y Rossi, que continuaron la temporada siguiente, con otro subcampeonato para el catalán, impulsaton al equipo de Fausto Gresini como una de las estructuras privadas de referencia en MotoGP.