Gresini Racing anuncia el sustituto de Álex Márquez en Mugello

El accidente de Álex Márquez durante el Gran Premi de Catalunya de MotoGP dejó al 'paddock' con el corazón en un puño. Se supo que el piloto se encontraba bien, con una lesión en la vértebra C7, y que pasaría por quirófano para estabilizar una fractura de clavícula izquierda sufrida durante la caída. Posteriormente, el Gresini Racing anunció que todo había salido bien y que el '73' iba a perderse, por lo menos, las dos próximas citas: el Gran Premio de Italia y el de Hungría.

Todo sucedió durante la carrera larga del fin de semana. Pedro Acosta lideraba la carrera, eso sí, con el menor de los Márquez pisándole los talones. Habían pasado 12 vueltas y el de Cervera encaró la contrarrecta con el objetivo de sobrepasar al murciano en la curva 10. Pero la KTM del 'Tiburón de Mazarrón' se paró y en un intento de esquivarle tras un primer impacto leve, Álex protagonizó un aparatosa caída que provocó la primera bandera roja de la jornada.

Hasta este martes, se desconocía quién iba a ser el sustituto del catalán para las próximas citas. Pero este martes el equipo dirigido por Nadia Padovani confirmó que será el 'test rider' de Ducati, Michele Pirro, quien pilotará la Desmosedici GP26 del catalán. "Michele Pirro sustituirá a Álex Márquez en el box de BK8 Gresini MotoGP", rezaba el escueto comunicado. Todo apunta que también lo hará la semana que viene en Balaton Park (Hungría), aunque no se ha anunciado de forma oficial.

La de Pirro era opción previsible pero que aún no se había confirmado debido a la posibilidad de ausencia también de su hermano Marc en el box oficial. Y es que, hasta la jornada de hoy, se desconocía si el '93' volvería tras su reciente operación en el hombro. Pero finalmente, el vigente campeón sí estará presente en Mugello. En caso de haberse anunciado que no, Pirro hubiese sumado con su presencia en el Ducati Lenovo, con Pecco Bagnaia.

¿Zarco tendrá sustituto?

Por otro lado, hay otro equipo a la espera de poder reemplazar a uno de sus pilotos. Johann Zarco fue el otro 'rider' que sufrió un grave accidente en Montmeló. El francés se fue al suelo tras la segunda salida, en la curva 1, llevándose a Bagnaia con él, con tan mala suerte que su pierna izquierda quedó enganchada en la moto del italiano. El Honda LCR anunció posteriormente que sufría lesiones en los ligamentos de rodilla.

"Mientras Johann Zarco espera su cirugía, el equipo Castrol Honda LCR sigue trabajando en encontrar su reemplazo para las próximas carreras", expresaba el LCR el lunes, a través de un comunicado. "Más información se compartirá pronto, una vez que todo esté finalizado y asegurado. Gracias por su comprensión y apoyo continuo", expresaron.