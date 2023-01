Gresini presenta sus armas para la temporada 2023

La moto mantiene el patrón de colores del curso pasado, con fondo azul claro y detalles en rojo Alex Márquez debuta en el equipo italiano, en sustitución del italiano Enea Bastianini

El Gresini Racing ha presentado hoy la Desmosedici GP22 con la competirá este 2023, de nuevo bajo el paraguas de Ducati. Con Alex Márquez y Fabio Di Gianantonio como pilotos y con Nadia Padovani como capitana, el equipo emprenderá su segunda campaña con la marca italiana.

En una presentación vía streaming, el equipo dio a conocer sus nuevas armas para el curso, que presentan unos colores muy similares a los que lucieron ya en la 2022, con un fondo en azul claro y detalles en color rojo. Además lucirá el logo de la Estrella Galicia 0'0 que patrocina al menor de los Márquez.

It's time to take the covers off @GresiniRacing's 2023 challenger! 🤩



Join us LIVE as we find out what Alex Marquez and Fabio Di Giannantonio's bike looks like! 📽️#MotoGP | #SprintingInto2023

https://t.co/H2Iak6uZiF