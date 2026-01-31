La Gresini de Álex Márquez y Aldeguer quiere el título: "Las expectativas son altas"

En plena ebullición del mercado de pilotos, Gresini Racing ha presentado este sábado sus nuevos colores para la temporada 2026 de MotoGP. Con la ambición de un equipo que quiere soñar con el campeonato, la marca satélite de Ducati se pone las expectativas altas en una temporada ilusionante en todos los aspectos.

Con Álex Márquez -portador de una GP26 de fábrica de última generación- y Fermín Aldeguer -con una GP25 más que competitiva- a los mandos, los retos de Gresini no son otros que aspirar a luchar por el título. Nada más y nada menos. Y es que con una dupla formada por el subcampeón del mundo y por el mejor rookie de la temporada, aspirar a menos sería un error.

La presentación tuvo lugar en la brillante noche de Kuala Lumpur, un telón perfecto para presenciar los nuevos colores de Gresini. Llegó, además, unos días antes de los test para pilotos oficiales, que tendrán lugar en la capital malaya en apenas unos días. Sin Fermín Aldeguer, en casa recuperándose de su fractura en la pierna sufrida durante unos entrenamientos, Álex Márquez se convirtió en el principal protagonista del evento.

"Estoy muy contento con la nueva moto y realmente emocionado de comenzar una nueva temporada con este equipo", apuntó Álex. "Este año la presentación en Kuala Lumpur fue muy especial; es un mercado diferente y muy importante. Esperamos que sea una temporada llena de éxitos, y de nuestra parte pondremos todo el compromiso y trabajo duro necesario para alcanzar nuestros objetivos. Estamos absolutamente listos para desafiarnos a nosotros mismos".

La nueva moto, presentada en el escenario con identidad propia, destacó por sus superficies limpias y volúmenes mejorados, todo ello redondeado con el icónico color azul claro del equipo reinterpretado en un acabado más rico y sólido. Fermín Aldeguer, conectado de manera remota, añadió sus impresiones respecto al equipo: "La moto es incluso más bonita que la del año pasado, y hay un fuerte deseo de regresar", explicó.

Nadia Padovani, propietaria del equipo, redondeó el evento con unas palabras que marcan el camino para Gresini: "Dejamos atrás una temporada 2025 llena de confirmaciones y miramos hacia 2026 con entusiasmo y gran determinación", anunció. "Las expectativas siguen siendo altas: tenemos un equipo sólido, con mucha experiencia detrás, y dos pilotos extremadamente talentosos listos para continuar el camino de crecimiento que hemos construido a lo largo de los años. Fermín se ha unido al proyecto con confianza y personalidad naturales, mostrando de inmediato que tiene los valores y el enfoque correctos, y aunque actualmente está fuera de pista, volverá con nosotros muy pronto. Álex tiene todo lo necesario para ser un competidor constante y luchar por las posiciones que importan cada fin de semana de carrera", finalizó.