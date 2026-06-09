El grave accidente de Àlex Márquez en Barcelona pasa factura a Di Giannantonio

Aprovechando el parón de dos semanas entre las citas de Balaton Park (Hungría) y Brno (República Checa), Fabio Di Giannantonio ha anunciado en las últimas horas que se ha sometido a una pequeña intervención para tratar de poner fin a una dolencia en su mano izquierda, con la que lleva conviviendo desde que se vio implicado en el aparatoso accidente protagonizado por Àlex Márquez en el Circuit de Barcelona-Catalunya, hace algo menos de un mes.

Todo sucedió cuando Pedro Acosta, quien lideraba la cita anual en Montmeló, sufrió un fallo técnico en su moto, perdiendo velocidad de forma drástica en la contrarrecta, metros antes de llegar a la frenada de la 10. El menor de los Márquez, quien preparaba el adelantamiento para ese punto, no pudo esquivarle y terminó impactando parcialmente con el murciano, perdiendo el control de su Desmosedici GP26 y protagonizando un grave accidente.

Las impactantes imágenes del durísimo accidente de Àlex Márquez en el GP de Catalunya / Dani Barbeito

La Ducati quedó totalmente destrozada, y partes de la máquina impactaron directamente contra otros pilotos, como Raúl Fernández y 'Diggia'. Contra el piloto italiano impactó la rueda delantera y la horquilla de la moto de Àlex, provocando una caída posterior del '49'. Eso no impidió que, tras tres salidas, el piloto romano saliese con todo para hacerse con su única victoria del curso hasta el momento.

No obstante, esa caída le ha traído consecuencias en las últimas semanas. Su mano izquierda quedó atrapado bajo el manillar y le ha provocado molestias en las dos últimas citas. Algo que ha acabado provocando un 'pase por boxes' para intentar solucionar el problema.

"Fabio Di Giannantonio se sometió ayer [lunes] por la tarde a una intervención quirúrgica en la piel del quinto dedo de la mano izquierda en el UPMC Salvator Mundi International Hospital de Roma", reza el comunicado compartido por el Pertamina Enduro VR46. "La intervención fue realizada por el doctor Ornelli, con el objetivo de tratar la lesión sufrida en el accidente ocurrido durante la carrera de Barcelona", expresaron.

"El plan de recuperación prevé que el piloto del Pertamina Enduro VR46 Racing Team participe con normalidad en el Gran Premio de la República Checa de la próxima semana", terminaba diciendo el escrito.

El piloto romano se encuentra en muy buen momento. Es tercero en el campeonato, a 42 puntos del liderazgo de Marco Bezzecchi. Fabio ha logrado, a lo largo de las ocho citas disputadas, dos 'poles', tres podios al sprint, dos el domingo y una victoria. Se traduce en una suma de 138 puntos.