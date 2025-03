Gran Premio de Tailandia de MotoGP, la carrera al sprint, en directo

Final de carrera

Hablan Bagnaia y Àlex

Bagnaia: "Es fantástico estar en el podio (tercero). Eso sí, tenemos que trabajar porque tengo las mismas sensaciones que en la Sprint del año pasado. He apretado, pero cuando he visto que había demasiado riesgo he querido mantener este tercer puesto"

Àlex Márquez: Estoy contento, este era nuestro máximo objetivo. Ahora tenemos que empezar a estudiar a Marc y mañana estaremos más preparados"