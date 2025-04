Carrera sprint del Gran Premio de España de MotoGP, en directo

ÁLEX MÁRQUEZ

El pequeño de los Márquez no hizo un mal papel en esta carrera Sprint, pero no logró hacerse con la primera posición: "No ha sido fácil después de la jornada de ayer, pero este público es increíble y correr aquí es auténticamente fantástico. He tenido una buena salida, pero hemos acumulado algo de retraso e iba un poco a ciegas en toda la Sprint. Tengo que estar más concentrado y estar un poco mejor sobre la moto para la jornada de mañana y poder dar un paso hacia delante".