GP de Tailandia de MotoGP: Sigue la Practice de MotoGP en directo hoy, en vivo, con Marc y Álex Márquez

ARRANCAMOS

Buenos días. Arranca el Mundial en Buriram (Tailandia) y arranca la información en directo en la web de SPORT. Desde aquí les contaremos el desarrollo de la primera Practice de la temporada, que se disputará a partir de las 9:00 h. (hora española). De momento, en la primera sesión de ensayos libres, esta madrugada, el más rápido ha sido el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).