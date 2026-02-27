En directo
MotoGP
GP de Tailandia de MotoGP: Sigue la Practice de MotoGP en directo hoy, en vivo, con Marc y Álex Márquez
Sigue en directo la practice del Gran Premio de Tailandia de MotoGP que se disputa en el trazado de Buriram y abre la temporada 2026
El trazado de Buriram acoge el primer Gran Premio de la temporada de MotoGP. Sigue la practice en Sport.es.
LLUVIA
La lluvia anticipa el final de la sesión en Moto2, con 'Manugasss' González al frente de la tabla y caída de Agius y Huertas, evacuado en camilla
MOT02
Se está disputado ahora mismo la Practice de la categoría de Moto2, en la que 'Manugasss' González ocupan la primera plaza provisional con una gran vuelta de 1.34.504
FORMATO DE CLASIFICACIÓN
Recordamos que la Practice, determina qué 10 pilotos pasan directamente a la Q2 de la clasificación del sábado, mientras que el resto deben pasar la criba de la Q1 en busca de las dos últimas plazas para la lucha por la pole.
ARRANCAMOS
Buenos días. Arranca el Mundial en Buriram (Tailandia) y arranca la información en directo en la web de SPORT. Desde aquí les contaremos el desarrollo de la primera Practice de la temporada, que se disputará a partir de las 9:00 h. (hora española). De momento, en la primera sesión de ensayos libres, esta madrugada, el más rápido ha sido el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).
