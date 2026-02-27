Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Frenkie de Jong lesiónCamp NouMbappé lesiónCuadro Champions LeagueSorteo ChampionsCruces ChampionsHorarios GP TailandiaMateu LahozMarc GuiuRivales Barcelona ChampionsRivales Madrid ChampionsRivales Atlético ChampionsPlaza extra ChampionsEbrima TunkaraAlineaciones probables Barcelona - VillarrealJulián ÁlvarezOriol RomeuGoleadores ChampionsCampeonato España AtletismoPrestianni ViniciusCuándo juega AlcarazMárquezVan AertJorge LorenzoEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaIsidro NavarroElecciones Barça 2026Votar elecciones Barça 2026Estrada FernándezEdu AguirreJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin
En directo

En directo

MotoGP

GP de Tailandia de MotoGP: Sigue la Practice de MotoGP en directo hoy, en vivo, con Marc y Álex Márquez

Sigue en directo la practice del Gran Premio de Tailandia de MotoGP que se disputa en el trazado de Buriram y abre la temporada 2026

Marc Márquez, en acción en el circuito de Buriram

Marc Márquez, en acción en el circuito de Buriram / Ducati Corse

Laura López Albiac

Laura López Albiac

El trazado de Buriram acoge el primer Gran Premio de la temporada de MotoGP. Sigue la practice en Sport.es.

Actualizar

TEMAS