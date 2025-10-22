GP de Malasia de MotoGP: horario y dónde ver por TV

El Mundial de MotoGP desembarca este fin de semana en Sepang para disputar la vigésima prueba del campeonato 2025, la última de la exigente gira asiática que se ha saldado con dos importantes lesiones, la de Jorge Martín en Japón y la de Marc Márquez en Indonesia. Ni uno ni otro estarán este fin de semana en el Gran Premio de Malasia y su presencia tampoco está garantizada en las últimas dos citas del calendario en Portimao y Valencia.

Quienes sí estarán en pista serán Àlex Márquez, Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia. Los tres se encuentran inmersos en la batalla por el subcampeonato y aunque el mejor posicionado es el ilerdense, las matemáticas dicen que los dos italianos aun tienen opciones, aunque remotas.

Àlex llega con un margen de 97 puntos respecto a Bezzecchi, que este domingo avanzó en la general a un Bagnaia que salió de Australia sin puntuar. Con 111 en juego, el de Gresini solo necesita sumar 14 más que el italiano de Aprilia para dar por cerrada la batalla.

No serán los únicos aspirantes en Malasia a tenor de los resultados de las últimas carreras. Fermín Aldeguer sumó su primera victoria en MotoGP en el pasado GP de Indonesia y Raúl Fernández, tras una gran gestión de carrera, se impuso en Australia. Los dos serán piezas a tener en cuenta en otro fin de semana que promete emociones fuertes.

Moto 3

Pocas incógnitas quedan por despejar en la categoría pequeña. José Antonio Rueda se proclamó en Indonesia campeón de Moto 3 y ratificó su condición de líder consiguiendo en Australia su décima victoria del curso. Su compañero, Álvaro Carpe subió también el podio con lo que quedó certificado el título por equipos para el Redb Bull KTM Ajo. Por resolver queda el subcampeonato, que ostenta Ángel Piqueras, aunque con una renta de solo tres puntos sobre el tercero, Máximo Quiles.

Moto 2

El único título de la temporada 2025 que queda por resolver es el de Moto2. Manu González perdió gran parte de su renta tras el pasado GP de Australia y llega a Sepang con solo dos puntos de diferencia sobre el segundo clasificado, Diogo Moreira y 35, sobre el tercero, Aron Canet. Con 75 puntos aún por delante, el español no podrá certificar tampoco el campeonato este fin de semana.

Circuito de Sepang

El trazado de Sepang, construido como piedra angular de un amplio complejo de ocio, está situado a unos 50 kilómetros al sur de Kuala Lumpur. Cuenta con un recorrido de 5,54 kilómetros, uno de los más largos del campeonato, con diez curvas de derecha y cinco de izquierdas y una disposición que favorece los adelantamientos y las puntas de velocidad.

El piloto con más victorias en Sepang es Valentino Rossi, con seis, seguido de Dani Pedrosa (3) y Marc Márquez (2), quien no podrá seguir aumenta su cuenta en este circuito al encontrarse en su fase de recuperación. Pecco Bagnaia, que tiene en su poder el récord absoluto del trazado, se hizo con la victoria en 2024, acompañado en el podio por Jorge Martín y Enea Bastianini.

Horarios GP de Malasia de 2025:

Viernes 24 de octubre Moto3 | FP1: 03:00 horas Moto2 | FP1: 03:50 horas MotoGP | FP1: 04:45 horas Moto3 | Practice: 07:15 horas Moto2 | Practice: 08:05 horas MotoGP | Practice: 09:00 horas

Sábado 25 de octubre Moto3 | FP2: 02:40 horas Moto2 | FP2: 03:25 horas MotoGP | FP2: 04:10 horas MotoGP | Q1: 04:50 horas MotoGP | Q2: 05:15 horas Moto3 | Q1: 06:45 horas Moto3 | Q2: 07:10 horas Moto2 | Q1: 07:40 horas Moto2 | Q2: 08:05 horas MotoGP | Sprint (10 vueltas): 9:00 horas

Domingo 26 de octubre Moto3 | Carrera (15 vueltas): 05:00 horas Moto2 | Carrera (17 vueltas): 06:15 horas MotoGP | Carrera (20 vueltas): 08:00 horas

¿Dónde ver por TV el GP de Malasia de MotoGP en España?

El GP de Malasia , igual que el resto de pruebas que componen el Mundial de MotoGP 2025, se podrá ver por TV y online a través de la plataforma DAZN, así como por Movistar Plus, en concreto, en los canales DAZN 1 y DAZN 2 (dial 70 y 71). Además está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP 2025 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.