GP de Italia de MotoGP 2026: horarios y dónde ver por TV las carreras en Mugello, en directo y online

El Mundial de MotoGP 2026 vuelve a escena una semana más. Del 29 al 31 de mayo, el Autódromo Internacional de Mugello acogerá uno de los fines de semana más esperados del calendario: el GP de Italia, la séptima cita del campeonato que pondrá a prueba la resistencia de los pilotos en las mágicas colinas de la Toscana.

Es uno de los fines de semana más espectaculares de toda la temporada en MotoGP que, además, llega con un piloto italiano como líder del Mundial. Marco Bezzecchi está a los mandos de la clasificación de pilotos tras un GP de Catalunya complicado, aunque paradójicamente amplió distancias con Jorge Martín tras salir el de San Sebastián de los Reyes a cero del Circuit de Barcelona-Catalunya.

Bezzecchi, líder del Mundial / Aprilia

En estas están ambos pilotos de Aprilia, separados por ahora a 15 puntos de distancia, aunque miran de cerca lo que pueda pasar Di Giannantonio y Pedro Acosta. A pesar de no tener una moto tan competitiva como las dos lanzas de arriba, italiano y español están a la estela por si ambos se descuidan, algo que sucedió en Catalunya.

No estarán en Mugello ni Alex Márquez ni su hermano Marc, ambos lesionados, aunque todavía no se conoce quién podría reemplazarlos. Se suman a la ausencia de Johann Zarco, el piloto de Honda LCR, que tampoco estará presente en el GP de Italia este fin de semana.

Así es el circuito de Mugello del GP de Italia

El Autódromo Internacional de Mugello es uno de los más espectaculares del Mundial de MotoGP, también de los más exigentes. Ubicado en la bella Toscana italiana, a escasos 30 kilómetros de Florencia, el trazado destaca por sus continuas subidas y bajadas, sus curvas rápidas y una recta principal de más de un kilómetro donde se alcanzan velocidades extremas.

El circuito de Mugello, en Italia / CLAUDIO GIOVANNINI / EFE

El trazado cuenta con un total de 5.245 kilómetros y 15 curvas donde, por encima de todo, se premia la precisión, la estabilidad de la moto y la valentía de los pilotos en frenadas y cambios de dirección. La carrera de MotoGP se disputa a 23 vueltas, lo que supone algo más de 120 kilómetros hasta ver la bandera a cuadros.

Horarios del GP de Italia de MotoGP 2026

Viernes 29 de mayo: Moto3 | FP1: 09:00 horas

Moto2 | FP1: 09:50 horas

MotoGP | FP1: 10:45 horas

Moto3 | Practice: 13:15 horas

Moto2 | Practice: 14:05 horas

MotoGP | Practice: 15:00 horas Sábado 30 de mayo: Moto3 | FP2: 08:40 horas

Moto2 | FP2: 09:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint (11 vueltas): 15:00 horas Domingo 31 de mayo: Warm Up MotoGP: 09:40 horas

Moto3 | Carrera (17 vueltas): 11:00 horas

Moto2 | Carrera (19 vueltas): 12:15 horas

MotoGP | Carrera (23 vueltas): 14:00 horas

Dónde ver el GP de Italia 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Italia y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú se retransmitirá a través de ESPN; en Estados Unidos, será a cargo de NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

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