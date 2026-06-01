GP de Hungría de MotoGP 2026: horarios y dónde ver por TV las carreras en Balaton Park con Marc Márquez y Jorge Martín

El GP de Hungría entra en acción. Del 5 al 7 de junio, las escuderías encabezarán su rumbo hacia Balaton Park, uno de los trazados más nuevos del calendario, donde Marco Bezzecchi llega como destacado líder del Mundial a 17 puntos de distancia de Jorge Martín, su compañero de equipo y principal segundo candidato al título a final de curso.

No hay tiempo para el descanso en MotoGP. Después de un fin de semana de muchas emociones en Mugello, durante el GP de Italia, es hora de poner rumbo a Hungría para disputar la cuarta edición del GP húngaro. Hasta en tres ocasiones se ha disputado una carrera de la categoría reina de motociclismo en trazado húngaro, dos hace más de tres décadas y la última, la más reciente, en 2025.

El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), en la carrera esprint del Gran Premio de Italia de MotoGP en Mugello / CLAUDIO GIOVANNINI / EFE

Balaton Park supondrá un desafío para los pilotos, que deberán adaptarse a un circuito que destaca por su carácter moderno, técnico y exigente. Estará Marc Márquez, ya casi recuperado al completo de sus dolencias, aunque todavía sin ese toque de finura característico que define al de Cervera.

El piloto de Ducati terminó séptimo en la carrera larga del domingo, una buena noticia para su evolución, pero un síntoma claro de que todavía está lejos de las posiciones delanteras. Parece complicado que Marc sea capaz de luchar por algo importante en Balaton Park, pero el catalán demostró la temporada pasada ser el más rápido en Balaton Park y podría iniciar el complicadísimo camino de la remontada hacia el título en Hungría. Lo cierto es que Ducati tampoco está para muchas fiestas en comparación con las Aprilia.

Así es el circuito de Balaton Park del GP de Hungría

El Balaton Park Circuit es uno de los trazados más nuevos del Mundial de MotoGP. A pesar de que el GP de Hungría tiene cierta tradición con dos ediciones en 1990 y 1992 en Hungaroring, no se habían disputado carreras en suelo húngaro hasta 2025, la temporada pasada. Marc Márquez, con vuelta rápida incluida, terminó campeón de la prueba larga del domingo en el estreno de Balaton Park.

El Balaton Park Circuit / Wikipedia

Ubicado cerca del lago Balaton, a unos 85 kilómetros de Budapest, el circuito destaca por su carácter moderno, técnico y exigente, con una sucesión de curvas lentas, cambios de dirección y zonas donde la precisión de los pilotos será clave. En total, son 4,08 kilómetros de longitud, una recta principal de 665 metros y un diseño muy compacto, con 10 curvas de izquierdas y 7 de derechas. A diferencia de circuitos más rápidos como Mugello, Balaton Park exige mucha estabilidad en la frenada, buena tracción a la salida de las curvas y una moto ágil para enlazar los sectores más revirados.

Horarios del GP de Hungría de MotoGP 2026

Viernes 5 de junio: Moto3 | FP1: 9:00 horas

Moto2 | FP1: 9:50 horas

MotoGP | FP1: 10:45 horas

Moto3 | Practice: 13:15 horas

Moto2 | Practice: 14:05 horas

MotoGP | Practice: 15:00 horas Sábado 6 de junio: Moto3 | FP2: 8:40 horas

Moto2 | FP2: 9:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint: 15:00 horas (13 vueltas) Domingo 7 de junio: MotoGP | Warm Up: 9:40 horas

Moto3 | Carrera: 11:00 horas (20 vueltas)

Moto2 | Carrera: 12:15 horas (22 vueltas)

MotoGP | Carrera: 14:00 horas (27 vueltas)

Dónde ver el GP de Hungría 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Hungría y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus. Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú se retransmitirá a través de ESPN; en Estados Unidos, será a cargo de NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.