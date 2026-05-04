GP de Francia de MotoGP 2026: horarios y dónde ver por TV las carreras en Le Mans en directo y online

El Mundial de MotoGP 2026 vuelve a la acción este fin de semana. Del 8 al 10 de mayo, Le Mans acogerá la quinta cita del calendario, el GP de Francia, que llega con muchas cosas que decir. Desde el dominio de Aprilia al intento de resurrección de Marc Márquez en la clasificación; las tierras galas serán el escenario donde se posarán los ojos de todo el mundo durante tres días de máxima emoción.

La última carrera disputada, el GP de España en Jerez, demostró que Marc Márquez está más vivo que nunca en el Mundial. Campeón de una Sprint caótica en el trazado de Jerez-Ángel Nieto, el piloto de Ducati tuvo una inoportuna caída cuando iba primero en la carrera del domingo y le permitió a su hermano Álex sumar un triunfo valiosísimo. Varapalo en lo que a los puntos se refiere para el mayor de los hermanos, pero sensaciones positivas tras un fin de semana donde Ducati respondió a sus necesidades.

Marc Márquez, de Ducati Lenovo Team, durante el Gran Premio de España de MotoGP / José Manuel Vidal / EFE

A pesar de todo, Aprilia sigue siendo el principal dominador del campeonato del mundo. Marco Bezzecchi no parece dispuesto a soltar el mando al frente de la clasificación, aunque es su compañero Jorge Martín quien más cerca está del italiano, a 11 puntos. Marc Márquez es quinto, a 44 unidades de Bezzecchi, pero es evidente que es demasiado pronto como para descartar al nueve veces campeón para la lucha por el Mundial.

Le Mans no es el trazado más propicio para el piloto de Ducati, pero las buenas sensaciones en Jerez auguran una mayor competitividad de su moto para el GP de Francia. Fin de semana de máxima emoción en tierras galas, donde tampoco se puede descartar la presencia de pilotos como Fabio Di Giannantonio o Pedro Acosta entre los candidatos a la victoria en Le Mans.

Así es el circuito de Le Mans del GP de Francia

El Circuito de Bugatti, en Le Mans, es uno de las trazados más míticos del panorama mundial. Ubicado a 5 kilómetros al sur de la ciudad de Le Mans y a 200 kilómetros al sudoeste de París, su pista se caracteriza por ser estrecha y por sus curvas acentuadas. El accidente de Alberto Puig en 1995 obligó a clausurar el circuito hasta el 2000, cuando reapareció en el calendario.

El circuito de Le Mans, en Francia / MotoGP

El trazado se construyó en 1965 alrededor de la pista ya existente de las 24 Horas de Le Mans. Acogerá a cerca de 100.000 espectadores durante el fin de semana y cuenta con 27 vueltas en MotoGP, que se traducen en 113 kilómetros para pasar por línea de meta y completar todos los giros.

Horarios del GP de Francia de MotoGP 2026

Viernes 8 de mayo: Moto3 | FP1: 09:00 horas

Moto2 | FP1: 09:50 horas

MotoGP | FP1: 10:45 horas

Moto3 | Practice: 13:15 horas

Moto2 | Practice: 14:05 horas

MotoGP | Practice: 15:00 horas Sábado 9 de mayo: Moto3 | FP2: 08:40 horas

Moto2 | FP2: 09:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint (13 vueltas): 15:00 horas Domingo 10 de mayo: Warm Up MotoGP: 09:40 horas

Moto3 | Carrera (20 vueltas): 11:00 horas

Moto2 | Carrera (22 vueltas): 12:15 horas

MotoGP | Carrera (27 vueltas): 14:00 horas

Dónde ver el GP de Francia 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Francia y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú se retransmitirá a través de ESPN; en Estados Unidos, será a cargo de NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.