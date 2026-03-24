GP de Estados Unidos de MotoGP: Horarios y dónde ver por TV y en directo los libres, la clasificación y la carrera con Márquez

El Mundial de MotoGP continúa en suelo americano y tras el Gran Premio de Brasil, se desplaza al norte para disputar este fin de semana el Gran Premio de los Estados Unidos. Una cita a la que Marco Bezzecchi, tras su victoria en Goiania, llega como líder destacado de la clasificación general de pilotos. Segundo, contra pronóstico, llega su compañero, Jorge Martín, quien parece haberse deshecho del gafe de 2026 y en la cita brasileña regresó al podio más de 500 días después.

El dominio de Aprilia relegó a Pedro Acosta al tercer escalón de la general y alzó a un Fabio Di Giannantonio que firmó un fin de semana brillante para el Pertamina Enduro VR46. Con la pole en el bolsillo, el sábado aún tuvo en su mano el podio, aunque se le escapó tras un intenso mano a mano con Marc Márquez. El domingo, contra el mismo rival, la batalla cayó de su lado para acompañar a Bezzecchi y Martín en la celebración del prosseco. El Top-5 lo cierra un Marc Márquez que no ha empezado el curso como lo hizo en 2025, pero que se mantiene en la zona alta, con 34 puntos en su casillero.

Territorio Márquez

El COTA, con sus 11 curvas de izquierdas, es uno de los circuitos favoritos de Marc Márquez, un lugar donde ha protagonizado momentos icónicos, y en el que ha reinado en múltiples ocasiones. De hecho, es uno de los escenarios en el que más veces ha ganado, con un total de siete: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021. El curso pasado, el de su resurgir, estuvo a punto de volver a colocarse el sombrero vaquero de los vencedores, pero se fue al suelo cuando lideraba la carrera. Eso sí, lo que no se le resistió fue su victoria en la sprint.

¿Cómo es el COTA?

El Circuito de las Américas (COTA), inaugurado en 2012, es el primer circuito de Estados Unidos diseñado especialmente para albergar Grandes Premios. Se trata de un trazado moderno de 5.513 km, con un total de 20 curvas (11 a la izquierda, 9 a la derecha) y una larga recta de 1.200 metros. Con un diseño de los más exigentes del campeonato, propone a los pilotos cambios de elevación notables, siendo la reconocible subida a la curva 1 su rasgo más icónico.

Características del COTA / MotoGP

El curso pasado la victoria en el COTA fue para Pecco Bagnaia (39:00.191) en una de las pocas alegrías que el curso deparó al italiano. En el podio le acompañaron Àlex Márquez y Fabio Di Giannantonio. Dos de esos tres protagonistas habían protagonizado también la sprint que ganó Marc, con Àlex, segundo y Pecco, tercero.

Horarios del GP de Estados Unidos de MotoGP 2026 Viernes 27 de marzo: Moto3 | FP1: 15:00 horas

Moto2 | FP1: 15:50 horas

MotoGP | FP1: 16:45 horas

Moto3 | Practice: 19:15 horas

Moto2 | Practice: 20:05 horas

MotoGP | Practice: 21:00 horas Sábado 28 de marzo: Moto3 | FP2: 14:40 horas

Moto2 | FP2: 15:25 horas

MotoGP | FP2: 16:10 horas

MotoGP | Q1: 16:50 horas

MotoGP | Q2: 17:15 horas

Moto3 | Q1: 18:45 horas

Moto3 | Q2: 19:10 horas

Moto2 | Q1: 19:40 horas

Moto2 | Q2: 20:05 horas

MotoGP | Sprint (10 vueltas): 21:00 horas Domingo 29 de marzo: Warm Up MotoGP: 17:40 horas

Moto3 | Carrera (14 vueltas): 19:00 horas

Moto2 | Carrera (16 vueltas): 20:15 horas

MotoGP | Carrera (19 vueltas): 22:00 horas

Dónde ver el GP de Estados Unidos 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Estados Unidos y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se puden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

Mientras que Argentina, Chile, México, Colombia y Perú lo retransmitirán a través de ESPN y, en Estados Unidos será NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.