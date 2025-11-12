GP de la Comunitat Valenciana 2025 de MotoGP: Horarios y dónde ver en TV las carreras de Cheste

La temporada 2025 de MotoGP baja el telón este fin de semana en su escenario tradicional, Valencia, después de que el año pasado el campeonato tuviera que despedirse en el Circuit de Barcelona a causa de los estragos de la DANA. El Gran Premio de la Comunitat Valenciana en Cheste tendrá muchos alicientes, a pesar de que el Mundial llega con dos de los tres títulos ya decididos, en Moto3 y MotoGP y sin sus dos campeones, José Antonio Rueda y Marc Márquez, lesionados.

Los pilotos llegan al paddock del Ricardo Tormo directamente desde Portimao, sin descanso, y el lunes darán por terminado el curso actual con un test que sentará las bases para 2026 y permitirá ver las caras nuevas y cambios en la parrilla.

En la categoría reina de MotoGP, con el título ya definido a favor de Marc Márquez y Ducati en Japón y el subcampeonato también sentenciado por su hermano Álex, queda por resolver la lucha por el tercer puesto entre Marco Bezzecchi (Aprilia), Pecco Bagnaia (Ducati) y Pedro Acosta (KTM).

En Moto2, la única categoría pendiente de coronar a su campeón, el claro favorito es el brasileño Diogo Moreira, que ganó el Gran Premio de Portugal y dejó a 24 puntos a su rival 'Manu Gasss' González. Para cambiar su suerte, el madrileño debería ganar en Cheste y que Moreira no sume dos puntos.

En Moto3, Máximo Quiles selló su tercera victoria de la temporada en Portugal. El protegido de Marc Márquez le ganó el pulso a Piqueras, quien cruzó la línea de meta en segunda posición, y puso en vilo la pelea por el subcampeonato. Ahora les separan sólo ocho puntos.

Dónde ver el GP de la Comunitat Valenciana en TV: DAZN, en abierto

Los entrenamientos, clasificatorias y carreras que se disputan este fin de semana en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, se podrán seguir a través de la plataforma de streaming deportivo DAZN, que tiene los derechos de MotoGP en España y que ofrecerá esta última cita de la temporada en abierto. También se podrán ver en Movistar+. Además, será posible informarse en directo de lo que ocurra en todas las sesiones, a partir del vienes, a través de la web de SPORT.

Horarios del GP de la Comunitat Valenciana 2025 de MotoGP

Viernes 14 de noviembre

Moto3 | FP1: 09:00 horas

Moto2 | FP1: 09:50 horas

MotoGP | FP1: 10:45 horas

Moto3 | Practice: 13:15 horas

Moto2 | Practice: 14:05 horas

MotoGP | Practice: 15:00 horas

Sábado 15 de noviembre

Moto3 | FP2: 08:40 horas

Moto2 | FP2: 09:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint (13 vueltas): 15:00 horas

Domingo 16 de noviembre

Moto3 | Carrera (20 vueltas): 11:00 horas

Moto2 | Carrera (22 vueltas): 12:15 horas

MotoGP | Carrera (27 vueltas): 14:00 horas