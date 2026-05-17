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MOTOGP
GP de Catalunya de MotoGP 2026: Sigue en directo las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP, con Álex Márquez, Martín y Acosta, en vivo
Te contamos en directo las carreras de las tres categorías del Mundial de MotoGP en el Circuit de Barcelona-Catalunya, escenario de la sexta cita de la temporada
Vuelta de formación
Arranca la vuelta de formación previa a la primera carrera de la mañana en Barcelona
Frío en el Circuit
Tras un fin de semana más frío de lo habitual para estas fechas, este domingo la temperatura ambiente en el Circuit de Barcelona es de 18 ºC (19º en pista). El cielo está nublado, aunque todo apunta a que la carrera de Moto3 se prevee en seco y quizá la lluvia llegue a mediodía, coincidienco con la carrera de MotoGP (14:00 h)
Así va el Mundial de Moto3
Quiles, líder y favorito
Máximo Quiles tiene casi dos carreras de ventaja sobre Adrián Fernández, que hoy parte desde la novena posición de parrilla. Valentín Perrone parte por primera vez desde la pole esta temporada
¿Arrancamos!
Buenos días, arrancamos el directo de una matinal de carreras que se prevee intensa en el Gran Premio de Cataluya. En diez minutos empieza la primera prueba, con los pilotos de Moto3 ya en parrilla, listos para tomar la salida
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