GP de Catalunya de MotoGP 2026: Sigue en directo las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP, con Álex Márquez, Martín y Acosta, en vivo

Frío en el Circuit

Tras un fin de semana más frío de lo habitual para estas fechas, este domingo la temperatura ambiente en el Circuit de Barcelona es de 18 ºC (19º en pista). El cielo está nublado, aunque todo apunta a que la carrera de Moto3 se prevee en seco y quizá la lluvia llegue a mediodía, coincidienco con la carrera de MotoGP (14:00 h)