GP de Catalunya de MotoGP 2026: horarios y dónde ver por TV las carreras en el Circuit de Barcelona - Catalunya en directo y online

El Mundial de MotoGP recala este fin de semana en el Circuit de Barcelona - Catalunya para el Gran Premio de Catalunya 2026. Una cita que llega con Marco Bezzecchi como líder del Mundial y con la ausencia de Marc Márquez, en proceso de recuperación tras su operación.

El GP de Catalunya, sexta prueba de este Mundial de 2026, llega después de un movido fin de semana en Le Mans en el que Aprilia volvió a ejercer su dominio con un nuevo doblete de sus pilotos del equipo de fábrica. Añadió además un componente extra, con la tercera posición de Ai Ogura, piloto de su equipo satélite. Un éxito sin precedentes para la casa de Noale, que nunca anates había ganado en el circuito francés.

La única novedad en la cita respecto a Aprilia es que esta vez, la victoria no fue para Marco Bezzecchi, líder del mundial, sino para Jorge Martín, que regresaba al primer escalón del podio 588 días después. El madrileño se llevó también el triunfo en la sprint, por lo que cerró un GP redondo de 37 puntos. Con este balance, Martín se mantiene segundo de la general de pilotos pero la diferencia con su compañero es ya de solo un punto. En Barcelona tendrá la oportunidad de regresar al número 1, una temporada después de conseguir su título en 2024.

¿Cómo es el Circuit de Barcelona-Catalunya?

El Circuit de Barcelona-Catalunya es una de las citas clásicas del calendario del Mundial. El trazado se inauguró en septiembre de 1991 y, ese mismo mes, acogió su primera prueba internacional, el Gran Premio de España de Fórmula 1. Poco después acogió ya carreras de motociclismo bajo la denominación de Gran Premio de Europa y ya en 1995 empezó su historia como Gran Premio de Catalunya. Desde entonces, no ha fallado a su cita.

Así es el Circuit de Barcelona - Catalunya / MotoGP

El trazado presenta una longitud de 4.66 kilómetros y un total de 14 curvas, ocho de ellas de derecha y seis de izquierda.

Valentino Rossi es el gran dominador en el Circuit, con siete victorias, por delante de Jorge Lorenzo, que atesora 5 y Fabio Quartararo, que cierra el Top-3 con dos.

Horarios del GP de Francia de MotoGP 2026

Viernes 15 de mayo: Moto3 | FP1: 09:00 horas

Moto2 | FP1: 09:50 horas

MotoGP | FP1: 10:45 horas

Moto3 | Practice: 13:15 horas

Moto2 | Practice: 14:05 horas

MotoGP | Practice: 15:00 horas Sábado 16 de mayo: Moto3 | FP2: 08:40 horas

Moto2 | FP2: 09:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint (13 vueltas): 15:00 horas Domingo 17 de mayo: Warm Up MotoGP: 09:40 horas

Moto3 | Carrera (18 vueltas): 11:00 horas

Moto2 | Carrera (21 vueltas): 12:15 horas

MotoGP | Carrera (24 vueltas): 14:00 horas

Dónde ver el GP de España 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Catalunya se puden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, de forma gratuita. Tan solo hará falta un registro previo.

También se podrán ver todas las jornadas en abierto a través de Mediaset. El FP1, la practice y la clasificación del sábado 25 de abril se podrán ver por el canal BeMad, mientras que la carrera sprint y las carreras del domingo 26 de abril se verán por Telecinco.

Mientras que Argentina, Chile, México, Colombia y Perú lo retransmitirán a través de ESPN y, en Estados Unidos será NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.