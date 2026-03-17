GP de Brasil de MotoGP: Horarios y dónde ver por TV y en directo los libres, la clasificación y la carrera con Márquez

Los 22 pilotos de la parrilla de MotoGP se enfrentan este fin de semana al segundo Gran Premio de la temporada 2026 de MotoGP. Y lo hacen en un trazado totalmente nuevo: el Autódromo Ayrton Senna de Goiania. Se trata de la primera vez en más de dos décadas que el campeonato aterriza en Brasil, con la última carrera celebrada en el año 2004. Te contamos todos los horarios del Gran Premio y dónde ver MotoGP por televisión y online desde España.

Tras el primer fin de semana de carreras en Buriram (Tailandia), Pedro Acosta aterriza como primer líder de la categoría con 34 puntos y siete de ventaja sobre Marco Bezzecchi, que sin duda es el hombre a batir en un gran momento para Aprilia. El murciano protagonizó grandes batallas en pista. Primero en la carrera al Sprint, en la que se repasó y repasó con Marc Márquez y en uno de estos adelantamientos al límite en la curva 12, el catalán terminó sancionado con perder una posición. La victoria fue para 'El Tiburón de Mazarrón', que sumó una segunda plaza el domingo.

Márquez, especialista en circuitos nuevos

Precisamente, el nuevo trazado en Brasil no parece de primeras un circuito especialmente favorable al vigente campeón. No es ningún secreto que el piloto de Cervera se siente mucho más cómodo en trazados con más curvas de izquierdas, como podría ser Aragón o Sachsenring. El Autódromo Ayrton Senna, de 3.835 metros, está compuesto por 14 curvas, nueve de ellas hacia la derecha por las cinco a la izquierda. Un dato que de primeras parece indicar que el '93' tendrá que remar para conseguir la victoria... pero la realidad es que hay otro asunto que juega a su favor.

Marc Márquez ganó en COTA en 2013, trazado nuevo en su primera temporada en MotoGP / PAUL BUCK / EFE

Pero la realidad es que si hay algún piloto en sacar jugo a lo desconocido, no es otro que el nueve veces campeón Marc Márquez. Hasta en cuatro ocasiones ha ganado en circuitos recién aterrizados en el calendario: en Circuit Of The Americas (2013), en Termas de Río Hondo (2014), Buriram (2018) y Balaton Park (2025). En la parrilla actual, solo Marco Bezzecchi ha conseguido ganar en un circuito nuevo alguna vez; lo hizo en el Gran Premio de India de 2023, celebrado en el ya desaparecido Circuito Internacional de Buddh.

Un viejo conocido

En cuanto al trazado, albergó las tres primeras ediciones del gran premio brasileño entre 1987 y 1989, antes de que se trasladase un curso al Autódromo José Carlos Pace de Interlagos y posteriormente, desde 1995 a 2004, al Autódromo Internacional Nelson Piquet de Jacarepaguá. Por lo tanto, es un viejo conocido del campeonato pero no de sus 22 pilotos.

La parrilla al completo irá a ciegas a este trazado, puesto que nunca se ha disputado ninguna sesión en él y tampoco ninguna tanda de test. Solo Diogo Moreira (único brasileño de la parrilla) ha rodado más allí, de pequeño. Tanto él como Franco Morbidelli (con sangre brasileña) y Luca Marini dieron unas vueltas allí como demostración cuando se anunció la incorporación del trazado al calendario el pasado curso.

Horarios del GP de Brasil de MotoGP 2026

Viernes 20 de marzo: Moto3 | FP1: 13:00 horas

Moto2 | FP1: 14:00 horas

MotoGP | FP1: 15:05 horas

Moto3 | Practice: 17:15 horas

Moto2 | Practice: 18:15 horas

MotoGP | Practice: 19:20 horas Sábado 21 de marzo: Moto3 | FP2: 12:40 horas

Moto2 | FP2: 13:25 horas

MotoGP | FP2: 14:10 horas

MotoGP | Q1: 14:50 horas

MotoGP | Q2: 15:15 horas

Moto3 | Q1: 16:40 horas

Moto3 | Q2: 17:10 horas

Moto2 | Q1: 17:40 horas

Moto2 | Q2: 18:05 horas

MotoGP | Sprint (13 vueltas): 19:00 horas Domingo 22 de marzo: Warm Up MotoGP: 14:40 horas

Moto3 | Carrera (19 vueltas): 16:00 horas

Moto2 | Carrera (22 vueltas): 17:15 horas

MotoGP | Carrera (26 vueltas): 19:00 horas

Dónde ver el GP de Brasil 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Brasil y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se puden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

Mientras que Argentina, Chile, México, Colombia y Perú lo retransmitirán a través de ESPN y, en Estados Unidos será NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.