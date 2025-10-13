GP de Australia 2025 de MotoGP: horarios y dónde ver la cita de Phillip Island, con Marc Márquez ausente

MotoGP aterriza este fin de semana, del 17 al 19 de octubre, en el trazado australiano de Phillip Island. Después de dos semanas de parón, el mítico circuito acogerá la 19ª carrera de la temporada de las 22 que se disputarán en el curso actual. Y atención porque será durante la madrugada, debido a la diferencia horaria que existe entre España y Australia. Con todo decidido ya, después de que Marc Márquez se proclamase Campeón del Mundo dos citas atrás en Japón, el subcampeonato aún está en juego. La carrera del domingo se disputará a las 06:00 de la mañana.

Bajas significativas

Una de las noticias más destacadas del fin de semana será la ausencia del Campeón del Mundo de este mismo curso, Marc Márquez. El piloto de Cervera se lesionó en la anterior cita, en el trazado indonesio de Mandalika, tras un aparatoso accidente provocado por Marco Bezzecchi. Pese a que en un inicio Ducati anunció que el dorsal '93' no pasaría por el quirófano, este lunes se supo que finalmente sí lo hizo y que la intervención fue exitosa. Será sustituido por Michele Pirro, piloto de pruebas de la fábrica de Borgo Panigale.

"Después de pasar revisión médica por su lesión en la escápula derecha, Marc Márquez ha sido finalmente operado con éxito en el Hospital Ruber Internacional de Madrid (España). El mismo equipo médico que le diagnosticó hace 7 días, ha constatado que la fractura de coracoides y la lesión en los ligamentos no muestran signos suficientes de estabilización después de una semana de inmovilización, por lo que, ante el riesgo de inestabilidad residual, se ha decidido realizarle una estabilización quirúrgica y también repararle los ligamentos acromioclaviculares", apuntó Ducati en su comunicado.

Tampoco estará en la parrilla Jorge Martín, campeón de la campaña pasada, tras lesionarse durante la carrera al sprint del GP de Japón. El piloto madrileño sufrió una fractura de clavícula derecha de la que fue operado y se encuentra trabajando en su recuperación el Red Bull Athlete Performance Center, en Austria.

Maverick Viñales será otra de las bajas significativas. El piloto de Roses lleva media temporada, concretamente desde el GP de Alemania, arrastrando una lesión en el hombro izquierdo. El dolor le impidió terminar el fin de semana en Indonesia, y ahora, con el objetivo de favorecer a su recuperación, ha decidido parar. "A veces la decisión más difícil es la más inteligente. Junto con el equipo, decidimos parar y centrarnos completamente en la recuperación, ya que mi hombro todavía necesita más tiempo", expresó a través de redes sociales 'Mack'. Será baja, por el momento, para Australia y Malasia.

La lucha por el subcampeonato

Decidida ya la primera plaza en el campeonato, que selló Marc Márquez antes de su lesión, ahora la emoción se centra en la segunda y la tercera plaza del campeonato. Su hermano Àlex acumula 362 puntos en la clasificación, con Pecco Bagnaia como su inmediato perseguidor. El italiano se encuentra a 88 puntos. Una distancia que parece difícil de recuperar, teniendo en cuenta la crisis de resultados que acumula esta temporada. Pero en las carreras, no se puede dar nada por sentado.

De hecho, el '63' tiene algo más de lo que preocuparse: Marco Bezzecchi, desde la cuarta plaza, acecha. El piloto de Aprilia se encuentra a solo 20 puntos en la clasificación, tras sumar buenas actuaciones con Aprilia. Hasta el momento, acumula una victoria y cinco podios más. Su progresión esta temporada, primera a lomos de la RS-GP25, hace de él un rival a tener en cuenta para el vicampeón de MotoGP.

Horarios del Gran Premio de Australia de 2025

Viernes 17 de octubre

Moto3 : Free Practice Nº1 (00:00-00:35 horas)

: Free Practice Nº1 (00:00-00:35 horas) Moto2 : Free Practice Nº1 (00:50-01:30 horas)

: Free Practice Nº1 (00:50-01:30 horas) MotoGP: Free Practice Nº1 (01:45-02:30 horas)

Moto3 : Practice (04:15-04:50 horas)

: Practice (04:15-04:50 horas) Moto2 : Practice (05:05-05:45 horas)

: Practice (05:05-05:45 horas) MotoGP: Practice (06:00-07:00 horas)

Moto3: Free Practice Nº2 (23:40-00:10 horas)

Sábado 18 de octubre

Moto2 : Free Practice Nº2 (00:25-00:55 horas)

: Free Practice Nº2 (00:25-00:55 horas) MotoGP: Free Practice Nº2 (01:10-01:40 horas)

MotoGP : Qualifying Nº1 (01:50-02:05 horas)

: Qualifying Nº1 (01:50-02:05 horas) MotoGP : Qualifying Nº2 (02:15-02:30 horas)

: Qualifying Nº2 (02:15-02:30 horas) Moto3 : Qualifying Nº1 (03:45-04:00 horas)

: Qualifying Nº1 (03:45-04:00 horas) Moto3 : Qualifying Nº2 (04:10-04:25 horas)

: Qualifying Nº2 (04:10-04:25 horas) Moto2 : Qualifying Nº1 (04:40-04:55 horas)

: Qualifying Nº1 (04:40-04:55 horas) Moto2: Qualifying Nº2 (05:05-05:20 horas)

MotoGP: Carrera (06:00 horas)

Domingo 19 de octubre

MotoGP: Warm Up (00:40-00:50 horas)

Moto3 : Carrera (02:00 horas)

: Carrera (02:00 horas) Moto2 : Carrera (03:15 horas)

: Carrera (03:15 horas) MotoGP: Carrera (05:00 horas)

¿Dónde ver en TV y online el GP de Australia de 2025?

El Gran Premio de Australia de MotoGP de 2025 se podrá ver en TV en la plataforma de DAZN MotoGP. También, tienes la opción de seguir todo lo que suceda en el fin de semana en Phillip Island en directo a través de la web de SPORT.

Así es el circuito de Phillip Island

Si algo caracteriza el trazado oceánico son las condiciones meteorológicas. A escasos metros del mar, el viento y la lluvia suelen ser dos factores clave durante el fin de semana. La primera carrera de motos en el trazado se celebró en 1931 pero no fue hasta 1956 cuando se construyó el trazado permanente.

Con cinco curvas hacia la derecha y siete a izquierdas, es uno de los trazados talismán del ausente Marc Márquez. Allí ha ganado hasta en 4 ocasiones, mientras los pilotos con más victorias son Valentino Rossi y Casey Stoner (ídolo local), con seis victorias cada uno. La lo longitud de la pista es de 4.448 metros y su recta más larga de 900.