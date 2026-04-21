GP de Austin 2013: el día en el que Marc Márquez empezó su leyenda

Tal día como hoy, el 21 de abril de 2013, Marc Márquez puso la primera piedra en su impresionante trayectoria en MotoGP a la par que comenzaba su idilio con el Circuito de las Américas de Austin (COTA).

Un Marc de 20 años debutaba en la categoría reina de la mano del Repsol Honda después de haber conquistado las coronas de Moto 2 (2012) y 125c.c. (2010). Muchos focos estaban puestos en la nueva promesa del motociclismo español y tras una primera toma de contacto en el GP de Qatar que abría la temporada, llegó Austin.

Venía de subir al podio en el circuito qatarí con su tercera posición y la expectación era máxima en un COTA que se estrenaba en el calendario, conviviendo ese curso con el espectacular Laguna Seca.

Marc había conseguido la pole el sábado y fue el único de la parrilla, junto a Stefan Bradl, en montar los neumáticos duros. Al apagarse el semáforo era Dani Pedrosa, compañero de Marc en el HRC, el que tomaba la cabeza de carrera, seguido de Bradl, Márquez, Lorenzo, Cal Crutchlow y Valentino Rossi.

La situación de carrera no tardó en cambiar y pronto Marc y Lorenzo superaban a Bradl y se ponían en modo persecución tras un Pedrosa dispuesto a tirar. Mientras el de Cervera se situaba a rueda de su compañero, Lorenzo daba por perdida la batalla, ante la imposibilidad de luchar con las Honda, y la victoria se quedaba entre dos.

Momento decisivo

Tras varias vueltas estudiando a Pedrosa, a nueve para el final, Marc daba el hachazo definitivo y se ponía por delante para liderar por primera vez. Aguantó Dani lo que pudo pero a tres para acabar, la lesión en su brazo comenzó a pasarle factura y acababa por descolgarse tras cometer un error. Una situación que puso en bandeja de plata la victoria al #93.

Al cruzar primero la bandera a cuadros, Márquez se convirtió en el ganador más joven de la historia en conseguir una victoria en la categoría reina. Después llegarían cinco más (Alemania, Estados Unidos, Indianápolis, Chequia y Aragón) con las que cimentaría su primer título en MotoGP.