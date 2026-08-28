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GP de Aragón: Libres de MotoGP en MotorLand: Resúmen, resultados y clasificación de Marc y Álex Márquez , Acosta y Jorge Martín

Te contamos al detalle la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Aragón en la categoría reina de MotoGP

Marc Márquez

Marc Márquez / YOAN VALAT / EFE

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