GP de Aragón: Libres de MotoGP en MotorLand: Resúmen, resultados y clasificación de Marc y Álex Márquez , Acosta y Jorge Martín

Recta final

Entramos en los últimos cinco minutos de este primer ensayo matinal de MotoGP en MotorLand y parece confirmarse que Ducati y en especial los hermanos Marc y Álex Márquez tienen un plus en este circuito. Ambos continúan al frente de la tabla de tiempos, con Marc en 1.47.5 y Álex en 1.47.7. Bezzecchi, tercero a seis décimas, es la mejor Aprilia en pista.