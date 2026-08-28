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GP de Aragón: Libres de MotoGP en MotorLand: Resúmen, resultados y clasificación de Marc y Álex Márquez , Acosta y Jorge Martín
Te contamos al detalle la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Aragón en la categoría reina de MotoGP
FINAL
Raúl Fernández y Marco Bezzecchi han mejorado con las Aprilia en su último intento, pero no han podido con Marc Márquez (1'47"532), que empieza mandando con Ducati en MotorLand por tercer año consecutivo. Nos despedimos hasta esta tarde, cuando volveremos con la información en directo de la Practice de MotoGP. Gracias por acompañarnos.
Marc Márquez manda; Raúl , muy cerca
Raúl Fernández (Trackhouse) acaba este FP1 del GP de Aragón en segunda posición, a 35 milésimas del tiempo de Marc Márquez (1'47"532), que comanda los primeros libres. Bezzecchi termina tercero por delante de Álex Márquez, ambos a dos décimas de cabeza y Acosta cierra el top cinco a 0.713.
Acosta, al suelo
Pedro Acosta ha perdido la moto de delante saliendo de boxes y se ha caído en la curva 12. El piloto murciano de KTM marcha cuarto en estos momentos, siete décimas de Marc Márquez, que lidera la sesión (1.47.5).
Recta final
Entramos en los últimos cinco minutos de este primer ensayo matinal de MotoGP en MotorLand y parece confirmarse que Ducati y en especial los hermanos Marc y Álex Márquez tienen un plus en este circuito. Ambos continúan al frente de la tabla de tiempos, con Marc en 1.47.5 y Álex en 1.47.7. Bezzecchi, tercero a seis décimas, es la mejor Aprilia en pista.
Marc sigue mejorando
Marc Márquez vuelve a poner distancia con una vuelta en 1'47"532 que deja a su hermano Alex a 0.264. El resto de favoritos, incluído el líder Jorge Martin, siguen muy lejos de los hermanos de Cervera. Bezzecchi y Acosta, a 6 y 7 décimas respectivamente, los que más se acercan.
Zarco y Aldeguer, competitivos
Los dos pilotos que vuelven de sus lesiones en MotorLand se están mostrando competivos. Fermín Aldeguer , que ya tiene el 'OK' médico para todo el fin de semana, rueda quinto, a 9 décimas de Marc Márquez y Johann Zarco, que reaparece tras su grave accidente en el GP de Catalunya, en mayo, es undécimo de momento, a buen ritmo.
La lesión de Ogura
Davide Brivio, jefe de Traclkhouse, ha comentado detalles de la lesión de Ai Ogura en DAZN. Ha explicado que se hizo daño en la mano izquierda practicando motocross en Japón y aunque pretendía correr en Aragón, decidió operarse tras pasar consulta con el doctor Xavier Mir. Fue intervenido el jueves y ahora está focalizado en regresar en la próxima prueba del calendario, en el circuito de 'Marco Simoncelli' de Misano Adriático.
Los Márquez, a otro nivel
Nadie puede replicar de momento a los hermanos Márquez, que son los únicos que han bajado de 1.48 y lideran la sesión separados por solo 33 milésimas y con el siguiente rival, Acosta, a casi medio segundo. El tiempo de Marc, 1.47.7.
KTM, sin problemas
Los fabricantes de MotoGP aceptaron de manera unánime que KTM pudiera abrir sus motores para solucionar un problema que comprometía la seguridad de sus pilotos. En Aragón, tras recuperar la entrega de potencia, habrá que seguir de cerca a Acosta y el resto de pilotos de la marca
El '93' al poder
Marc Márquez vuelve a mejorar (1.47.7) y pulveriza el tiempo de su hermano Álex. El nueve veces campeón marca 'territorio' en su pista talismán. Cabe recordar que el año pasado en Aragón Marc y Alex Márquez fueron primero y segundo en las dos carreras del fin de semana.
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