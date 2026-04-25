Golpe de suerte para el campeón: "San Marc me ayudó"

Marc Márquez estaba feliz después de un sprint que fue una locura y que, esta vez, le favoreció. “San Marc me ayudó”, bromeó en el día de su Santo. “La verdad es que no recuerdo haber ganado una carrera, por pequeña que sea ésta, después de caerme, pero había que intentarlo".

"Tuve mucha suerte. Me caí en la mejor curva y en el mejor momento. Y, además, la moto no se me paró. Me fuí al suelo justo delante de mi box, así que no lo pensé ni medio segundo. Los dejé pasar a todos y, como faltaban aún cinco vueltas y sabía que todos deberían entrar a cambiar porque ya diluviaba, no era el típico ‘chirimiri’ del inicio de carrera, supe que tendría tiempo, en cinco giros, de ponerme delante”, relataba el de Cervera.

A pesar de la satisfacción, también hizo autocrítica: “Tenía que haber tirado de experiencia y haber entrado antes a cambiar de moto, pero ví que Álex seguía en pista, delante, y cometí el error de seguirle”, admitió.

Marc se guió por su instinto, pero, eso sí, tuvo muy en cuenta la seguridad del pelotón: “Una cosa es que cruces la pista creando una situación de peligro, pero yo esperé a que todos los pilotos pasaran. Lo que dice el reglamento, no lo sé”.

En clave de Mundial, el campeón ya es cuarto a 24 puntos del líder Marco Bezzecchi, que no puntuó, como tampoco Jorge Martín y Pedro Acosta, el trío de cabeza. “Ha pasado de todo en tres carreras y media. Imaginaros lo que puede pasar en 18. Iremos fallando todos”, valoró, prudente.