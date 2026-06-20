¡Golpe al mundial de MotoGP! Durísima sanción al líder Bezzecchi tras agredir a un 'marshall'

Ver para creeer. Marco Bezzecchi, líder del campeonato, ha sido duramente sancionado por el panel de comisarios este sábado tras golpear y empujar a un 'marshall' después irse al suelo durante la carrera al Sprint en el circuito de Brno (República Checa).

Al italiano se le impide la participación en la carrera dominical al llevar a cabo "una acción perjudicial para los intereses del deporte", tal y como apunta la nota de sanción emitida por los comisarios este sábado por la tarde. El piloto del Aprilia Racing ha recibido una suspensión por "comportamiento antideportivo".

Los hechos sucedieron tras la caída del piloto del Aprilia Racing a dos vueltas del final. 'Bezz' rodaba en quinta posición cuando terminó por los suelos en la curva 3 del trazado. No se vio en la retransmisión oficial, pero a lo largo de la tarde, salieron a la luz unas imagenes en redes sociales en las que se podía observar al '72' muy enfadado y frustrado, empujando y golpeando a uno de los comisarios de pista que estaban tratando de levantar su moto de la grava.

La nota de los comisarios

"La acción constituye una infracción tal y como se describe en el artículo 3.3.2.2 del Reglamento del Campeonato del Mundo: 'cualquier acto corrupto o fraudulento, o cualquier acción perjudicial para los intereses de las pruebas o del deporte, llevada a cabo por una persona o un grupo de personas durante un evento'", señalan los comisarios en el comunicado. "Por las razones expuestas, el Panel de Comisarios de la FIM para MotoGP le ha impuesto una suspensión del Gran Premio de la República Checa, en conformidad con los artículos 3.2.1 y 3.3.2.3 del Reglamento del Campeonato del Mundo".

"Tiene derecho a recurrir contra esta decisión del Panel de Comisarios de MotoGP de la FIM ante los Comisarios de Apelación. La notificación de la apelación deberá presentarse en un plazo de 60 minutos a partir de la fecha y hora de la presente notificación, y deberá ir acompañada de un depósito de garantía de 1320 euros. La apelación podrá presentarse ante la IRTA, que también podrá encargarse de tramitar la garantía del pago del depósito", sentenciaban.

¿Apelación de Aprilia?

Por lo tanto, Aprilia está en su derecho de apelar la sanción, pero salvo cambios de última hora entre esta noche y mañana por la mañana, el líder del campeonato no formará parte de la parrilla este domingo. Tras un fin de semana que le estaba costanto más de lo esperado, partía desde la cuarta plaza.

Nuevo cero... oportunidad para Márquez y Acosta

Se opotrata de un golpe al campeonato, puesto que Bezzecchi domina con 180 puntos, tan solo 15 por delante de Jorge Martín, quien tras la caída de su compañero de equipo durante la sprint pudo rascar cinco valiosos puntos. Por su parte, Fabio Di Giannantonio se encuentra a 36, Pedro Acosta a 48 y Marc Márquez, a 65.

Es el segundo 0 consecutivo para Marco, quien terminó por el suelo también en Balaton Park (Hungría) dos semanas atrás, tras el 'strike' de Martín en la curva 1 que también dejó 'KO' al madrileño y a 'Diggia' y por la que el '89' deberá cumplir una doble 'long lap' mañana. Sin duda, estas sanciones para ambos pilotos Aprilia suponen cierto alciente para sus perseguidores como Márquez y Acosta, quienes tendrán una gran oportunidad de recortar puntos este fin de semana.