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Moto3

¡Golpe al Mundial de Moto3! Adrián Fernández, descalificado de seis carreras por manipulación de motores

El piloto madrileño, tercero en el campeonato, pierde 77 puntos de los 90 que posee actualmente en la clasificación general de pilotos

Adrián Fernández, descalificado de seis carreras de las siete disputadas en 2026

Adrián Fernández, descalificado de seis carreras de las siete disputadas en 2026 / Leopard Racing

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Queralt Uceda

Queralt Uceda

Cómo ha empezado el fin de semana en Balaton Park (Hungría) en la categoría de Moto3. Este viernes saltaba la noticia de que Adrián Fernández, tercer clasificado en la general del mundial con 90 puntos, queda descalificado de 6 de las 7 citas disputadas hasta el momento por cometer una infracción técnica que tiene que ver con los motores de la Honda que pilota para el Leopard Racing.

La decisión ha sido tomada por el Panel de Comisarios tras una investigación y anunciada este viernes. Según se apunta en un comunicado, el madrileño habría llegado a utilizar hasta dos motores precintados, pero que habían sido abiertos, y que tenían además evidentes "signos de manipulación".

Una situación que lleva a tomar medidas drásticas como la descalificación del GP de Tailandia, Brasil, Estados Unidos, España, Francia y Catalunya, dando por válida solo la cuarta plaza lograda en el Circuito de Mugello (Italia). Pierden, así, dos segundas plazas logradas en Jerez y Le Mans. De esta forma, perdería 77 puntos para quedarse con tan solo 13 en el casillero. Todo esto se traduce en una 19ª posición en la general a estas horas.

"El director técnico y su equipo llevaron a cabo una inspección más detallada de las etiquetas de precintado del motor, las cuales, en su opinión, también mostraban signos de manipulación", reza el comunicado del organismo comandado por Simon Crafar. Según se explica, la infracción se produjo en dos motores. Mientras que la primera afecta a las carreras de Buriram, Goiania, Austin y Jerez, la segunda lo hace a las de Le Mans y Montmeló.

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Tras las infracciones, el equipo conducido por Christian Lundberg fue convocado a una audiencia ante el Panel de Comisarios. Según apunta el comunicado, la escuadra "asistió a la audiencia y reconoció los hechos presentados". Por el momento, no hay declaraciones oficiales del equipo ante los medios de comunicación... por lo que habrá que esperar para una reacción. No se informa, tampoco, de irregularidades en los motores usados por el otro piloto del equipo, Guido Pini.

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