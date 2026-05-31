Golpe sobre la mesa de Manu González en Mugello

Manu González afianzó su liderato en el Mundial de Moto 2 con una solvente victoria en el Gran Premio de Italia, la segunda consecutiva tras ganar también el pasado GP de Catalunya. El piloto del Liquy Moly Dynavolt Intact GP fue fiel a la estrategia marcada y dominó la carrera de principio a fin para cruzar primera la bandera a cuadros. Por detrás cruzaron Celestino Vietti y Daniel Holgado, tras un ajustado final.

Tras una primeras curvas complicadas, el hombre de la pole, Manu González, consolidaba la primera plaza, mientras Zurutuza, Canet y Furusato se iban al suelo en la zona trasera y provocaban una bandera amarilla. al inicio de la segunda vuelta Alonso López se tocaba con Alex Escrig y lo mandaba a la grava, descartando a uno de los aspirantes a la victoria. El del Italjet recibía poco después una penalización por provocar esa caída y se veía obligado a realizar una 'long lap' ante la indignación de un Escrig que seguía ya la carrera desde su box.

Por delante, Manu González se afianzaba en la primera posición, seguido de cerca por Ortolà, que había remontado desde la décima plaza. Ambos contaban con un margen de más de un segundo con el siguiente dúo, formado por Salac y Holgado.

Manu, sin rival

El paso de las vueltas no cambió la situación en lo que a posiciones respecta, aunque sí en cuanto a tiempos. Mientras 'ManuGasss' mantenía su ritmo inicial, los perseguidores empezaban a sufrir. La degradación de los neumáticos hacía aparición y Ortolà debía contemporizar esfuerzos mientras la distancia con el líder era ya de 4.5.

La pelea se trasladaba a los perseguidores, con Holgado y Ortolá enzarzados en una tanda de pasadas y repasadas que acababa con el del MSI fuera de juego por culpa de un inportuno problema mecánico. La batalla acercaba a Vietti y Agius, dos pilotos del Top-5 de la general, que se metían de lleno en la pugna por el segundo escalón del podio.

En la curva final, el italiano aprovechó el rebufo para superar a Holgado y quedarse con esa preciada segunda plaza.

"Si la carrera de Barcelona fue perfecta esta ha sido casi lo mismo, He apretado en las primeras vueltas, he intentado mantener mi ritmo y la concentración. A nivel de carrera se me ha hecho corta porque estaba tan concentrado que era como entrenar en casa. Ha sido muy bonito y esto no sería posible sin el trabajo del equipo", comentó Manu González tras la carrera.