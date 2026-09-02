Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, ensalza a Marc Márquez tras Aragón: "Marcó un ritmo que los demás no podían seguir"

Sin duda, el fin de semana en el Gran Premio de Aragón fue uno de los más especiales del curso en el box del Ducati Lenovo. Marc Márquez conquistó la cuarta victoria del curso, octava en su jardín de MotorLand y se colocó, de nuevo, a 19 puntos del liderazgo de Jorge Martín tras haber protagonizado tres semanas atrás un complicado fin de semana en Silverstone. Y con la gran hazaña, Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, no pudo evitar expresar su felicidad por el equipo y el piloto catalán.

El de Cervera, vigente campeón, se llevó los 37 puntos que se reparten en victorias durante un fin de semana de carreras en Alcañiz, uno de sus particulares jardines. Esto, sumado a que Ai Ogura era baja por lesión y que Marco Bezzecchi fue tercero en las dos carreras, ayudó a que Marc escalase hasta la segunda plaza del mundial y dejase al italiano en la tercera. Se acerca de esta forma a 'Martinator', quien se tenía que conformar con dos quintas plazas tras sufrir más de lo esperado. En resumen, los tres primeros en 24 puntos. Un mundial muy apretado que llegará vivo a las últimas citas.

Marc Márquez celebrando su victoria con el equipo Ducati Lenovo / Ducati Lenovo

La realidad es que el '93' resistió como un 'jabato' la batalla dominical con 'Bezz' a principios de carrera y la presión que ejerció tras él Pedro Acosta con una descafeinada KTM, lejos de ser lo competitiva que podría ser la Ducati o la Aprilia. Y todo eso tras venir de un fin de semana de supervivencia en Gran Bretaña, del que salió a nada más y nada menos que 40 puntos de distancia.

Sobre todo esto se sinceró Dall'Igna en la valoración del GP que comparte cada semana en su perfil de LinkedIn. "Tras nuestro fin de semana poco inspirado en Silverstone, Marc regresa a la victoria, su cuarta este año, en un fin de semana brillante que le asegura su vigésima victoria en carreras Sprint, un récord histórico, y su octava victoria en MotoGP en este circuito", comenzaba valorando el 'gurú' de Ducati.

Fin de semana de pleno

"Un circuito que se le ajusta como un guante, donde su talento siempre brilla claramente, pero que sigue siendo un circuito difícil y desafiante para una carrera especialmente complicada porque siempre está lleno de expectativas y presión. En una etapa crucial de la temporada, Marc aseguró los 37 puntos disponibles, demostrando lo gran campeón que es realmente", valoraba.

Sin duda, un momento de pura alegría que quedó reflejado en la celebración 'post' carrera. "Aparte de las estadísticas, aprovechó una oportunidad que absolutamente debía aprovecharse. Dominó ambas carreras en un escenario que fue más duro de lo que parecía al final. Marcó un ritmo que los demás no podían seguir, decidiendo cómo tomar la delantera y cuándo separarse. Celebremos con alegría estos resultados que están lejos de estar garantizados y que nos hacen volver a subir en la clasificación", valoraba el ingeniero italiano.

La otra cara de la moneda en el box llegó con Pecco Bagnaia. El italiano, bicampeón con la fábrica de Borgo Panigale, volvió a sumar una caída en carrera y un segundo cero consecutivo. Aseguró estar atravesando "el peor momento" de su carrera deportiva. "En cuanto a Pecco, sé que estoy siendo repetitivo, pero estos son los únicos conceptos que se pueden expresar con honestidad y seriedad: tenemos que seguir trabajando y comprometiéndonos juntos para arreglar esta situación y devolverle la actuación que merece, para el beneficio de todos, nuestro y suyo", valoraba.

Pecco Bagnaia durante el fin de semana en MotorLand (Aragón) / Ducati Lenovo

Por otro lado, también valoró la actuación de Àlex Márquez, del Gresini Racing, quien también corría en el circuito que considera como 'casa'. "Alex Márquez hizo un gran trabajo por su equipo y por Ducati en general. Tras el excelente segundo puesto del sábado, en la carrera larga no estuvo entre los principales candidatos sólo por un pequeño problema en las primeras curvas que le obligó a no alcanzar al grupo de los primeros clasificados que subieron al podio", valoraba. Uno de los problemas fue el toparse con su hermano Marc delante, quien dejó el dispositivo de altura trasero activado y se vio frenado en plena curva. "En cualquier caso, es invaluable, rápido y siempre 'atento'. También quiero destacar el excelente sexto puesto de Aldeguer en su regreso", decía.

Quedan tan solo nueve citas, ocho en caso de caerse del calendario Qatar. Empieza un momento clave en la lucha por el título, con muchas carreras en pocas semanas, por lo que la clave residirá en no fallar y no lesionarse. "Ha sido un campeonato mundial fantástico hasta ahora, será una lucha dura hasta el final. La nuestra es una batalla que debemos seguir luchando y ganando con la cabeza despejada, evitando errores, optimizando nuestro rendimiento en los circuitos menos favorables y aprovechando al máximo en aquellos que mejor nos convengan", terminaba diciendo.