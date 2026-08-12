Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, tras Silverstone: "Marc ya había advertido de que sería una carrera difícil, y así fue exactamente"

El Gran Premio de Gran Bretaña que marcó el inicio de la segunda mitad del campeonato de MotoGP 2026 no dejó las mejores sensaciones en el equipo Ducati de fábrica. Todas las motos de la casa de Borgo Panigale sufrieron problemas durante la prueba, sobre todo el sábado con la degradación de los neumáticos blandos traseros, pero las motos rojas se vieron especialmente perjudicadas. Marc Márquez apenas pudo pelear en los cuerpo a cuerpo y finalizó séptimo el domingo, mientras que su compañero, Pecco Bagnaia, ni siquiera pudo finalizar la carrera.

El balance del fin de semana se tradujo en apenas 10 puntos, los conseguidos por Marc con uno en la sprint y nueve en la carrera. Desde Ducati son conscientes del pobre desempeño de sus motos aunque no quieren estancarse en los sucedido en Silverstone. "Hemos vivido un fin de semana mediocre, del que debemos pasar página rápidamente, sin dejar de sacar las conclusiones necesarias. Bueno, no hay mucho que decir: nunca estuvimos realmente en la lucha", afirmó Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, en su habitual análisis de la carrera que publica tras cada GP en LinkedIn.

Marc Márquez, durante el GP / Ducati Corse

"Desde la clasificación hasta la carrera del GP, nunca encontramos un ritmo competitivo por varias razones, y siempre nos faltó el tacto adecuado con la moto", relata el italiano, que matiza que no se trata de nada "especialmente preocupante". "Tomamos nota de un circuito que nos devuelve bruscamente a la realidad de un campeonato muy reñido contra rivales fuertes e indomables: ahora la prioridad es recuperar el espíritu que teníamos antes del parón veraniego y poner todo nuestro corazón en ello, además de darlo todo, como siempre", comenta Dall'Igna, para destacar a uno de los pilotos de la marca, Àlex Márquez, quien consiguió el mejor resultado para Ducati.

Àlex, el mejor de Ducati

Sobre el de Cervera, asegura que es "un excelente piloto que mantuvo viva una carrera que terminó demasiado pronto para nosotros. Un error a mitad de carrera probablemente le costó un puesto en el podio, pero, aun así, volvió a demostrar de qué está hecho, haciendo gala de madurez y determinación, además de toda su gran velocidad".

Respecto a Fabio Di Giannantonio apuntó que "vuelve a sumar puntos y está demostrando regularidad: lo necesitaba, también a nivel mental. Ha sumado valiosos puntos en el contexto de su excelente temporada y desde la perspectiva del campeonato del mundo, en una clasificación que sigue muy abierta e impredecible".

En cuanto a Bagnaia, que se fue al suelo el domingo y solo pudo ser 17º en la sprint, no quiso extenderse demasiado. "Cerró un fin de semana para olvidar con una caída; no hay nada más que añadir, salvo que el circuito británico no era, desde luego, el más adecuado para él tras su operación en el antebrazo —aunque no busca excusas, tal y como confirman sus comentarios—", zanja sobre la actuación del turinés.

Momento del Gran Premio de Gran Bretaña / Ducati Corse

Por último, Dall'Igna recuerda que Marc Márquez "nunca fue capaz de seguir el ritmo de los mejores, al margen de su desafortunada sesión de clasificación, que se vio empañada por una bandera amarilla en su último intento". Como remarca el director general de Ducati Corse, "nuestro resultado fue totalmente diferente al obtenido recientemente en Alemania. De hecho, fue todo lo contrario", y desvela que el propio piloto "ya había advertido de que esta sería una carrera difícil, y así fue exactamente".

"Empezó con fuerza y se mantuvo en puestos de podio todo el tiempo que pudo, antes de ir perdiendo posiciones poco a poco, aunque siguió luchando con tenacidad hasta que tuvo que conformarse con una carrera poco destacable, sin correr riesgos innecesarios.

Simplemente, seguro que llegarán días más favorables: lo importante será que estemos preparados cuando eso ocurra. Todavía quedan muchas carreras en el calendario, y es inevitable que todos pasemos por momentos difíciles. En un campeonato tan brillante como el de MotoGP, el éxito será para aquellos que mejor sepan responder al reto del día. ¡Vamos, Ducati!