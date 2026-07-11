Gigi Dall'Igna, director general de Ducati: "Pedro Acosta respeta a sus rivales, más que la mayoría de pilotos"

Hay ingenieros brillantes y luego está Gigi Dall'Igna. Desde su llegada a Borgo Panigale en 2014, la Desmosedici ha pasado de ser una moto rápida, pero difícil de pilotar, a convertirse en la referencia del campeonato. En esta conversación, realizada durante el World Ducati Week, el ingeniero italiano repasa el ambiente único que rodea a Ducati, el futuro de MotoGP, la revolución técnica de 2027, la convivencia entre grandes campeones y la filosofía de trabajo que ha llevado a Ducati hasta lo más alto.

¿Qué sientes durante un evento como esta Ducati Week?

Es increíble. El ambiente aquí es fantástico. La gente transmite una pasión enorme. Durante el desfile, fue impresionante. Nunca había entendido realmente lo que significaba el famoso wudiwudi, ese entusiasmo de los aficionados, hasta que vine por primera vez. Después comprendí perfectamente lo que representa Ducati para los ducatistas. Es algo muy especial.

¿Ganará Ducati el título 2026 o lo puede perder Aprilia viendo las últimas carreras?

Creo que Aprilia ha tenido algo de mala suerte, seguro. Pero nosotros también la tuvimos al principio del año. No creo que se trate de que nosotros ganemos porque ellos fallen o al contrario. Al final ganará el mejor. Esa es la realidad.

Desde fuera parece que MotoGP nunca había tenido un nivel técnico tan alto.

Estoy de acuerdo. Hoy cualquier pequeño detalle puede decidir una carrera. Todos los fabricantes han mejorado muchísimo y eso obliga a evolucionar constantemente. Si dejas de mejorar durante unos meses, los demás te alcanzan muy rápidamente.

Aprilia ha dado un paso adelante tecnológicamente con su moto. ¿Qué crees que puede pasar la próxima temporada con el nuevo reglamento?

Creo que Aprilia es mejor que nosotros en algunos circuitos y nosotros somos mejores que ellos en otros. Barcelona, por ejemplo, es un circuito donde tradicionalmente hemos sido muy competitivos. La realidad es que estamos luchando juntos. En este momento ellos están por delante y nosotros tenemos que remontar para intentar ganar el campeonato. Pero cuando piensas en el futuro hay algo todavía más importante: el conocimiento que acumulas durante todos estos años. Ese conocimiento es el verdadero legado que te llevas cuando cambia un reglamento técnico. Por eso creo que Ducati y también Aprilia parten con una base muy sólida para afrontar esa transición.

Es muchísimo más difícil mantener la ventaja que conseguirla. Cuando llegas arriba todo el mundo intenta copiar lo que haces Gigi Dall'Igna — Director general de Ducati Corse

Después de varios años dominando MotoGP, ¿es más difícil mantener la ventaja que conseguirla?

Muchísimo más difícil. Cuando llegas arriba todo el mundo intenta copiar lo que haces y reducir la distancia. Nosotros hemos tenido que desarrollar dos proyectos al mismo tiempo: seguir mejorando la moto actual mientras diseñamos la del nuevo reglamento. Por suerte el reglamento ha congelado parte del motor para la GP26 y eso nos permite dedicar más recursos a la moto de 2027, aunque sigue siendo un enorme desafío.

¿Te sientes penalizado por las nuevas reglas? Porque tú has sido el ingeniero que más innovaciones ha introducido durante los últimos años.

No. Al final las reglas cambian y simplemente tienes que aceptarlo. No sirve de nada lamentarse porque desaparezcan determinadas soluciones técnicas. Nuestro trabajo consiste en construir la mejor moto posible con el reglamento que exista en cada momento. Eso es exactamente lo que seguiremos haciendo.

Muchos piensan que el reglamento de 2027 pretende precisamente limitar la capacidad de innovación de fabricantes como Ducati.

Cada reglamento intenta equilibrar muchos intereses diferentes. Desde mi punto de vista no debemos verlo como una limitación sino como una nueva oportunidad para encontrar soluciones distintas. La innovación nunca desaparece. Simplemente cambia de dirección.

Dall'Igna, durante la entrevista / S.M.

En el pasado Ducati sorprendió con la aerodinámica, los dispositivos de altura variable o diferentes soluciones mecánicas. ¿Queda todavía margen para sorprender?

Siempre existe margen. La innovación no consiste únicamente en inventar una pieza espectacular. Muchas veces son pequeños detalles que, sumados, acaban marcando una diferencia importante sobre el cronómetro. Por eso seguimos investigando constantemente.

¿Qué es lo más difícil de la nueva moto de 2027?

Creo que el mayor cambio serán los neumáticos. Con el cambio de fabricante cambia completamente la filosofía del neumático. Los dos proveedores tienen formas muy distintas de entender cómo debe trabajar una moto. Los dos fabrican grandes neumáticos, pero cada uno exige una moto diferente. Ese será probablemente el principal objetivo de nuestro trabajo.

Entonces, ¿el cambio de neumáticos será incluso más importante que la reducción de cilindrada?

Sí. Desde fuera puede parecer que el cambio de 1.000 a 850 centímetros cúbicos será la gran revolución, pero técnicamente el neumático condiciona absolutamente todo. Todo gira alrededor del neumático.

¿Qué opinión te merece precisamente la reducción hasta los 850 cc?

Creo que es una decisión positiva. Ha sido un reto para todos los ingenieros, pero también una oportunidad para desarrollar motos diferentes.

¿Estáis pensando en contar con un piloto con experiencia con los Pirelli para ayudar en el desarrollo?

Sí. Por supuesto que ayuda disponer de un piloto con mucha experiencia. También el hecho de poder contar con él durante el desarrollo de la nueva moto nos permitirá entender mejor qué ocurre y qué debemos hacer para construir la mejor máquina posible.

¿Cuál es, para ti, la mejor cualidad de Pedro Acosta?

Creo que él respeta a sus rivales. En mi opinión, más que la mayor parte de los pilotos.

Porque la próxima temporada habrá dos ‘gallos’ en tu box...

De todos modos, ya sabes, también con Pecco y Marc tenemos a dos pilotos importantes, dos campeones con nosotros y, por lo tanto, creo que nada cambia para el futuro. Nuestra filosofía está clara. Nuestra filosofía nos ha traído hasta aquí y no queremos cambiarla demasiado.