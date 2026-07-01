Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, tras el séptimo puesto de Marc Márquez en Assen: "De esto están hechos los campeones"

Ya lo advertía Marc Márquez después de su regreso a los circuitos tras su doble intervención de clavícula y pie derecho: Assen no iba a ser un fin de semana fácil para él. Si bien Balaton Park (Hungría) y Brno (República Checa) confirmaron que el campeón está hecho de otra pasta, durante el fin de semana en Países Bajos terminó sufriendo más que en las anteriores citas, para ser séptimo finalmente.

En un trazado con tantos cambios de dirección rápidos, y a derechas, el físico del '93' se resentió. A todo esto, cabía añadirle las altas temperaturas que se registraron en Assen durante el fin de semana, poco habituales en el trazado. De hecho, el mismo Jorge Martín confesó el viernes no haberse topado con tal condiciones ni en las citas asiáticas del calendario.

En medio del dominio de Aprilia, Ducati se limitó a sobrevivir durante todo el fin de semana. En la carrera dominical, su mejor pilto fue Fabio Di Giannantonio, quien terminó cuarto tras una ardua batalla con Marc Márquez y que lo llevó a cumplir una sanción por acortar la última curva del trazado, en la famosa chicane.

Marc Márquez durante el fin de semana en Assen / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Una semana más, Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, valoró cómo fue el fin de semana para Borgo Panigale a través de su perfil en LinkedIn. "Este resultó ser un GP bastante anónimo, que, sin embargo, se corrió con determinación, incluso sin subir al podio. Nunca llegamos a ser protagonistas como nuestro rol nos ha acostumbrado y como se nos exige. Pero nuestro deporte tiene suficiente para todos, y después de Assen nos encontramos con una clasificación general muy abierta con algunos nuevos contendientes", empezaba valorando, teniendo en cuenta que 'Diggia' está a 16 puntos del liderazgo de Jorge Martín y Márquez a 40.

Uno de los 'jefazos' del box rojo alabó la buena actuación del piloto romano y también del menor de los Márquez, que terminó en una sólida quinta plaza tras regresar de su lesión de vértebra C7 y clavícula derecha. "Ducati está bien representada hoy por un impresionante Di Giannantonio y un increíble Alex Márquez, no solo por sus posiciones finales sino por el corazón y el carácter que demostraron con sus actuaciones", dijo Gigi. "Alex Márquez es un auténtico guerrero. Una actuación sobresaliente por su parte: después de todo lo que ha pasado, terminar justo detrás de Diggia es algo de otra época", expresaba.

El complicado fin de semana de Marc

También Marc Márquez se encuentra recuperando su mejor versión tras extraer un tornillo mal colocado de su hombro derecho, por lo que terminó séptimo pero minimizó daños tras la caída de Bezzecchi y la tercera plaza de Martín. "Y lo mismo se puede decir de Marc: solo terminó séptimo en una carrera disputada con orgullo, en la que en un momento dado incluso estuvo en tercera posición. Pero de esto están hechos los campeones: hombres que luchan por cada posición, contra viento y marea, y que siempre dan un espectáculo. Todo salió bien, por así decirlo, porque al final su ventaja en la clasificación se mantiene intacta, y con razón, me atrevo a decir, dada su generosidad deportiva", expresaba.

También se acordó Gigi de Pecco Bagnaia, quien la pasada semana se anunció que abandonará Ducati tras ocho años vinculado a la fábrica, para emprender una nueva etapa en Aprilia. "Sin mencionar a Pecco, obligado a retirarse cuando iba cuarto. Él también luchó brillantemente hasta donde pudo, y definitivamente merecía mantener su racha de resultados positivos, fruto de su renovado espíritu de lucha", sentenciaba.