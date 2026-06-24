Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, sobre la salida de Bagnaia: "Ha terminado un ciclo y es necesario un cambio"

Con el 'Pacto de la Concordia' ya firmado se ha puesto en marcha el turno de anuncios de mercado de cara a la temporada 2027. Después de un incesante goteo de rumores, los movimientos empiezan a hacerse oficiales y la primera en mover ficha ha sido Ducati. Después de anunciar este martes la renovación de Marc Márquez, este miércoles se ha confirmado la salida de Pecco Bagnaia.

El piloto turinés no continuará en la casa de Bolonia el curso que viene, poniendo así el broche a ocho temporadas de camino conjunto. "Pecco es uno de esos pilotos con los que la chispa surgió de inmediato. Lo buscamos y desde muy joven quisimos contar con él para construir un proyecto a su alrededor", explicó Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, en el comunicado oficial de la escudería.

Bagnaia deja Ducati / Ducati

Para Dall'Igna, Bagnaia "Es rápido y, sobre todo, inteligente". "El objetivo era llevar la Desmosedici GP a su máximo potencial. Lo conseguimos. Gracias al trabajo de todo el equipo y a la tecnología, pero sobre todo gracias al talento de Pecco, que, 15 años después, ha devuelto al rojo de Ducati a lo más alto de la clasificación", recordó el mandatario transalpino sobre el hecho de que Pecco Bagnaia, en 2022, devolvió el título de pilotos a Borgo Panigale, 15 años después, desde Stoner 2007.

Historia de Ducati

"Durante todas estas temporadas juntos, hemos construido una relación madura y sólida, basada en la gratitud, la confianza y el respeto. Es la misma relación que nos ha permitido superar los momentos difíciles, siempre unidos", añadió Dall'Igna. "Pecco siempre será un campeón en la historia de Borgo Panigale y también en mi historia personal. Con Ducati, cumplió sus sueños de infancia, y nosotros cumplimos los nuestros junto a él", continuó, para pasar a valorar la salida del turinés.

Pecco Bagnaia, durante el GP de Chequia / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"En las relaciones, no siempre es fácil reconocer y comprender cuándo ha terminado un ciclo y es necesario un cambio. La profunda conexión El vínculo de afecto mutuo que nos une no cambiará y será la clave para afrontar todas las carreras hasta el final de la temporada y para cerrar este camino por todo lo alto", concluyó al respecto en declaraciones difundidas por los medios oficiales del campeonato.

Con todo hasta el final

Por otra parte, Claudio Domenicali destacó que "Pecco ha escrito una parte fundamental de la historia deportiva de Ducati. Creció con nosotros, creyó en el proyecto y, junto con el equipo, contribuyó decisivamente a devolver a la Desmosedici GP a la cima de MotoGP, recuperando para Borgo Panigale el título de pilotos que llevaba 15 años sin ganar".

El CEO de Ducati, Claudio Domenicali, se hace un selfie con sus campeones, Marc Márquez y Pecco Bagnaia en Madonna di Campiglio / Ducati Lenovo

Para el CEO de Ducati Motor Holding, "Pecco es un campeón dentro y fuera de la pista: además de su extraordinario talento, su respeto por el trabajo del equipo, su disponibilidad para con quienes colaboran con él y la profesionalidad con la que siempre ha representado a Ducati lo sitúan entre los protagonistas más importantes de nuestra historia". Domenicali no duda que el italiano "seguirá dándolo todo hasta su último día con la camiseta roja. Está demostrando que vive esta temporada con la misma determinación y espíritu que lo convirtieron en un campeón querido por nosotros y por los aficionados de Ducati en todo el mundo".