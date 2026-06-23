Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, tras la renovación de Márquez: "Como ingeniero, trabajar con él me ha impresionado"

Día grande en Borgo Panigale. El Ducati Lenovo anunció este martes que Marc Márquez continuará con la fábrica italiana hasta, al menos, 2028. Era un secreto a voces y algo predecible después de que la dupla lograse en 2025, su primer año juntos, el título mundial. Tras un inicio complejo de 2026, con las lesiones del '93' como hándicap, ahora también están totalmente metidos en la lucha por el campeonato. Y sobre esta renovación habló Gigi Dall'Igna, director general de Ducati.

"El rojo seguirá siendo su color: Ducati Corse anuncia la renovación del acuerdo con Marc Márquez para las temporadas 2027 y 2028, reforzando un proyecto técnico y deportivo que continuará teniendo al piloto español como protagonista con el Ducati Lenovo Team en el Campeonato del Mundo de MotoGP", apuntaba este martes la escuadra italiana a través de un comunicado.

No es ningún secreto que Dall'Igna, la mente pensante tras el exitoso proyecto de la Desmosedici, fue uno de los rostros que más 'push' hizo para la llegada del '93' a la fábrica en 2024, cuando dejó atrás su etapa de once años en Honda para aterrizar en el Gresini Racing, satélite de la fábrica italiana.

El reputado ingeniero siempre se ha rendido al nueve veces campeón, y no pudo ser menos tras su renovación. "Confianza: la relación entre Ducati y Marc parte de aquí. Nos buscó primero, nos eligió después y hoy estamos felices de poder decir que estamos diseñando un futuro juntos, más rojo que nunca", avisaba Gigi a través del comunicado emitido por Ducati.

Nos buscó primero, nos eligió después y hoy estamos felices de poder decir que estamos diseñando un futuro juntos, más rojo que nunca Luigi Dall’Igna — Director General de Ducati Corse

"Marc siempre ha puesto su pasión, su motivación y su carácter de verdadero competidor por delante de todo en las decisiones que han guiado su experiencia con el Ducati Lenovo Team. Ha dado confianza a todo el grupo de trabajo: esto nos ha llenado de orgullo y nos ha motivado a dar siempre el máximo para apoyarlo", expresaba.

"Como ingeniero, trabajar con Marc me ha impresionado. Ha llevado la Desmosedici GP al máximo de sus prestaciones, exaltando todos sus componentes. Las ambiciones no cambian y estoy contento de poder vivir, tanto deportiva como humanamente, un nuevo capítulo de esta historia Ducati junto a Marc", sentenciaba el reconocido ingeniero.