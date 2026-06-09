Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, sobre Márquez: "Hungría fue el regreso del incansable campeón que todos conocemos"

El pasado fin de semana fue muy especial para Ducati. La fábrica de Borgo Panigale consiguió su victoria número 100 en la categoría reina a la misma vez que Marc Márquez lograba también su centenario de victorias en el Mundial. Por otro lado, Pecco Bagania también se subió al cajón, y lo hizo por tercera vez consecutiva, por lo que la del domingo terminó en jornada redonda. En medio de todo este contexto, Gigi Dall'Igna, director general de Ducati y la mente pensante tras el proyecto de la Desmosedici GP26, analizó todo lo sucedido en Balaton Park (Hungría).

En términos generales, fue un gran fin de semana para la escuadra roja, que consiguió recortar puntos en la lucha por el mundial tras el batacazo de las Aprilia. Marco Bezzecchi y Jorge Martín, los dos primeros clasificados, sumaron un 0 cada uno después de un aparatoso accidente múltiple en la curva 1 del trazado húngaro provocado por el madrileño, quien no pudo frenar la GP-26 y perdió el control de su moto. Se quedaron fuera los dos pilotos oficiales, Raúl Fernández con el Trackhouse, Fabio Di Giannantonio (tercero en el campeonato) y Fermín Aldeguer.

Con el 'KO' de los tres primeros clasificados en la lucha por el título mundial, tras la caída múltiple en Balaton Park, el de Cervera ya se encuentra a 72 puntos del líder... y eso que el viernes pasado se encontraba a 102.

Marc Márquez celebrando su victoria en Balaton Park (Hungría) / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Como cada martes post GP, Gigi Dall'Igna hizo un análisis a través de su perfil de LinkedIn, en el que alabó a Marc tras su labor. "Fue una carrera definitivamente condicionada por la salida, pero hay que tomarlo con calma: Márquez dominó un fin de semana perfecto con pole, Sprint y GP, incluyendo vueltas rápidas. ¡Marc consiguió su 'centenario'! Cien victorias en MotoGP: por delante de él, ahora, solo Agostini y Rossi. ¡Felicidades! Un hito con un sabor aún más dulce porque se alcanzó en un fin de semana que sella el regreso del incansable Campeón que todos conocemos", valoraba Gigi.

"Con él, el Factory Team consigue un primer puesto que le faltaba desde Japón 2025 y así también alcanza su victoria número 100 en MotoGP. Un fin de semana en el que Marc demostró perentoriamente un ritmo que nadie pudo igualar, sacando el máximo partido a su pole position y ganando al estilo que solo él sabe hacerlo", decía el reconocido ingeniero.

La buena gestión de la batalla con Acosta

El catalán, nueve veces campeón, consiguió un doblete en un momento clave, puesto que sigue recuperándose de su doble intervención de hombro y pie derecho. Gigi quiso destacar la gestión de las gomas y la gran batalla que protagonizó con Pedro Acosta. "En el GP, en particular, manejó la carrera con una precisión casi perfecta, calculando el momento y la forma de los ataques, sin excederse al principio, esperando a que el neumático trasero de compuesto medio alcanzara la temperatura óptima para luego marcar la diferencia en la segunda parte, con claridad mental, determinación y su inmenso talento en una emocionante lucha mano a mano en la que tenía mucho que perder", sentenció el italiano, quien también tuvo muy buenas palabras hacia Pecco Bagnaia e Iker Lecuona.

El valenciano, sustituto de Álex Márquez en el Gresini Racing, terminó la carrera dominical en una meritoria séptima posición. "Nunca se podía dar por sentado [la posición]. Y más aún teniendo en cuenta que no había realizado ninguna prueba con nuestra moto antes. ¡Bravo, Iker!", expresó.