Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, tras el accidentado GP de Catalunya: "Podría haber sido mucho peor..."

El Gran Premio de Catalunya de MotoGP se saldó con dos caídas con graves consecuencias y dos pilotos en el hospital. Graves incidentes que provocaron una situación inusual en un domingo de carreras con hasta tres salidas y volvieron a poner sobre la mesa el debate de la seguridad en los circuitos.

El accidente de Àlex Márquez, que le tendrá fuera de competición durante varias semanas, así como el de Johann Zarco, quien necesitará al menos dos operaciones, distrajeron la atención del podio. La victoria de Fabio Di Giannantonio apenas será recordada y la sanción de Joan Mir que le arrebató la tercera posición tampoco tuvo demasiada repercusión.

En su habitual repaso al fin de semana, Gigi Dall'Igna reflexionó sobre la accidentada carrera pero quiso poner en valor los resultados obtenidos por la casa de Borgo Panigale pese al balance negativo por las caídas. "Podría haber sido mucho peor… ", arranca la publicación en LinkedIn del director general de Ducati. "Son esos tópicos tan obvios como ciertos e intensos. Fue uno de esos domingos que sacuden todas las certezas, recordándonos lo tremendamente peligroso que es realmente nuestro deporte y lo que significa para cada piloto salir a la pista y dar, literalmente, todo lo que tiene, con el coraje de auténticos guerreros", continuaba en su emotivo mensaje.

La ambulancia se lleva a Àlex Márquez al hospital tras su accidente / Dani Barbeito / SPO

Para el italiano, "son estos episodios los que unen a todos los equipos en una gran familia, replanteando los valores y poniendo las 'cosas' en su justa perspectiva. Sí, efectivamente, todo lo demás pasa a un segundo plano tras un día largo y angustioso como este".

Reconocimiento a los pilotos

"Todo sucedió en la pista, se vio claramente. Al final, nos hicimos con el podio completo de un GP loco, reñido e impredecible, lleno de giros y vueltas hasta el último momento, e incluso más allá con las sanciones posteriores al GP", reflexionaba Dall'Igna, que, pese a las circunstancia quiso dar la "enhorabuena a Di Giannantonio y a su equipo VR46 por conseguir su segunda victoria". Respecto al piloto romano, afirmó que "ha dado una nueva muestra de madurez, aprovechando al máximo las reanudaciones tras las banderas rojas. Ha sido una carrera compleja y excelentemente gestionada, que se suma a un comienzo de temporada rápido y sólido con resultados consistentes, como ya he dicho muchas veces este año".

Podio inicial del GP de Catalunya antes de la sanción a Joan Mir / Dani Barbeito / SPO

Además de la victoria de DiGia, el director general de Ducati quiso hacer extensivo el reconocimiento al "equipo Gresini —si es que podemos definirlo así tras el susto— y a su joven piloto Aldeguer, que hizo olvidar a todos su grave lesión de invierno, volviendo al podio con una carrera en la que fue protagonista, con una actuación valiente". Por último recordó que "Pecco se hizo con un tercer puesto que es un subidón de moral". El de turín se hizo con la tercera posición después de la sanción a Joan Mir por no respetar la norma de presiones mínimas de los neumáticos. "Sí, siempre sienta bien, aunque se trate de un podio inesperado conseguido de forma audaz tras —vale la pena destacar la circunstancia— una gran reanudación de la carrera tras la caída de Zarco", argumentó.

"Una verdadera lástima para Álex Márquez, si nos fijamos únicamente en el aspecto deportivo. Todo estaba a su favor para que fuera su día y, en general, su fin de semana, tras su sólida e importante victoria en la carrera Sprint. Tenía un gran ritmo y la determinación necesaria para imponerse a unos rivales que, sin embargo, eran duros y rápidos. No hace falta decir que estamos deseando darle la bienvenida de nuevo a la pista", continuó el ingeniero italiano que se personó en el box de Gresini tras el accidente de Àlex para interesarse por el estado del piloto y acompañar a su equipo. Por último, no quiso olvidar a Johann Zarco, el otro piloto que sufrió graves consecuencias tras la caída en el Circuit en la segunda reanudación. "Este deseo se extiende también a Zarco: les envío a ambos chicos mi más sincero «buena suerte». ¡Ánimo, chicos! ¡Ánimo, MotoGP!", concluyó.