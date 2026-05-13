Gigi Dall'Igna, director general de Ducati: "El reto empieza hora, hay que poner todo nuestro empeño en la remontada"

El equipo Ducati de fábrica firmó en Le Mans un fin de semana para olvidar. Una cita en la que, no solo perdieron a Marc Márquez, sino que cerraron sin puntos el GP tras ver cómo Pecco Bagnaia también se iba al suelo en la carrera del domingo.

El accidente de Marc adelantó los planes del piloto. El de Cervera tenía previsto operarse de un problema en el hombro después del GP de Barcelona pero la caída en Le Mans le provocó una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y le obligó a pasar por quirófano antes de lo previsto para realizarse ambas intervenciones.

Marc Márquez sufrió una aparatosa caída en Le Mans / DAZN

Mientras Márquez se operaba, los focos estaban puestos en Pecco Bagnaia, que había empezado bien el fin de semana, pero que no pudo completar su actuación y se quedó fuera de carrera tras irse al suelo. La papeleta la volvió a salvar Fabio DiGiannantonio, un piloto satélite de Ducati, que adelantó a Pedro Acosta en la recta para firmar la cuarta posición, por detrás de un triplete de Aprilia.

Pese a todo lo sucedido en el GP de Francia, en Ducati son positivos, tal y como se desprende del habitual análisis que realiza Gigi Dall'Igna después de cada prueba.

"Otro día difícil en un fin de semana en el que nuestros rivales se mostraron más fuertes que nunca: les damos la enhorabuena. El doblete de Ducati en la clasificación y las buenas sensaciones de nuestros pilotos apuntaban sin duda a un resultado muy diferente", asumió el capo italiano en una publicación en su cuenta de LinkedIn.

"Fuimos rápidos desde el principio con ambos pilotos, lo que nos permitió comenzar el fin de semana con unas perspectivas muy alentadoras. En cambio, Le Mans se tradujo en una situación totalmente opuesta a nuestras expectativas", continúa Dall'Igna en su escrito, en el que califica el fin de semana en Le Mans de "maldito", "con la aterradora caída de Marc". El complicado GP se concretó "definitivamente con la caída de Pecco" en la carrera, "un episodio que nos dejó fuera de combate, poniendo fin a un domingo profundamente decepcionante con cero puntos".

Para el director general de Ducati, pese a los infortunios, el equipo sigue teniendo unos cimientos "sólidos", "siendo la caída el único verdadero contratiempo competitivo". "Sin duda necesitamos mejorar, pero también debemos reconocer los aspectos positivos del rendimiento colectivo", afirmó.

Elogio para sus pilotos

Respecto al desempeño de sus pilotos, Dall'Igna elogió la actuación de Bagnaia, al que afirmó que "no podríamos haberle pedido más". "No había salido desde la pole desde Malasia, pero mantuvo un ritmo agotador durante todo el fin de semana", afirmó. "Luchó con uñas y dientes por el segundo puesto, pero, en algunos momentos, pareció capaz incluso de ponerse en cabeza. Esto no hace más que aumentar la pena de no haberle visto terminar entre los primeros clasificados", argumentó respecto al #63.

Respecto a Marc, asumió que "no estaba al 100%" y recordó que "no sabíamos el motivo". "La revelación de la próxima operación de hombro de Marc —que no se había hecho pública hasta ahora y que estaba prevista inicialmente para después de Barcelona— pone aún más de relieve su abrumador talento, teniendo en cuenta su rendimiento hasta la fecha, lo que hace que su increíble nuevo récord en Le Mans resulte aún más extraordinario. Simplemente excepcional", comentó el italiano.

Tampoco se olvidó Dall'Igna de otro de los pilotos de Ducati, aunque en este caso uno de los que va de amarillo. "Una nota positiva, como siempre, para Diggia: una vez más, fue el piloto de Ducati mejor clasificado. Su cuarto puesto tras una brillante remontada es una prueba más de su madurez y su rendimiento constante", explicó sobre Di Giannantonio.

Mirar al futuro

Para Dall'Igna, "cuando todo parece ir en tu contra, es fácil perder de vista los aspectos positivos. En cambio, debemos volver a partir de ellos, confiando en el trabajo que estamos realizando y siguiendo las señales alentadoras que se han visto aquí en Francia".

Di Giannantonio, durante un gran premio / AFP7 vía Europa Press

En opinión deljefe de Ducati, "el verdadero reto empieza ahora: recuperar nuestro entusiasmo habitual incluso en circunstancias adversas, y poner todo nuestro empeño en la remontada".

"Por un lado, tenemos a un Pecco renovado y su sonrisa; por otro, tenemos la pena de no tener a Marc con nosotros en Montmeló, sabiendo que estaremos en desventaja. Sea como sea, ya estamos deseando verle de vuelta en pista con nosotros. ¡Le enviamos a nuestro Campeón los mejores deseos para una rápida y completa recuperación, con un gran abrazo de todo el equipo!", concluyó.