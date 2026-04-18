Gigi Dall'Igna, director general de Ducati: "Marc Márquez es un campeón, confío en que será capaz de hacer todo lo que necesita"

Ducati cumple en este 2026 un siglo de historia y aunque no se encuentra en su mejor momento, no quiso renunciar a celebrar su aniversario, aprovechando el inesperado parón de MotoGP provocado por el conflicto armado en Oriente Medio.

La ciudad de Bolonia, donde se encuentra el cuartel general de la marca, fue escenario el viernes de la celebración en la que Ducati quiso poner en valor su trayectoria.

Un momento de celebraciones antes de que vuelva el Mundial, el próximo 24 de abril con el GP de España que se celebra en el emblemático Circuito de Jerez Ángel-Nieto.

Después de tres Grandes Premios celebrados, Aprilia se ha erigido como la gran favorita y dominadora de la temporada, con Marc Bezzecchi sumando tres victorias de domingo y con Jorge Martín escoltando a su compañero con dos dobletes en las dos últimas carreras. Ambos ocupan la zona alta de la tabla, con Pedro Acosta (KTM) cerrando el Top-3.

La primera Ducati no aparece hasta la cuarta posición, y ni siquiera es la del equipo de fábrica, sino la del VR46 de Fabio DiGiannantonio, a 31 puntos del lider. Marc Márquez aparece en la quinta plaza, con su compañero, Pecco Bagnaia, noveno.

Reconducir la situación

Una situación complicada que en el seno de Ducati esperan reconducir a partir del desembarco en Europa, tal y como afirmó Gigi Dall'Igna durante los festejos del viernes.

"Espero que seamos capaces de mejorar la situación actual, seguramente deberemos trabajar en la moto para tratar de afinar la puesta a punto", apuntó el director general del equipo en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

Para el italiano, "será importante Jerez, sobre todo el test del lunes donde tendremos la posibilidad de probar cosas nuevas, así que será un día en el que deberemos trabajar muy bien".

Confianza en Marc

Por otro lado, Dall'Igna habló de la situación de Marc Márquez, que ha arrancado la temporada con problemas físicos tras la lesión que se produjo al final del curso pasado. "Creo que Marc se está recuperando bien", indicó, matizando que "cuando uno llega a la pretemporada con una lesión tan importante en el hombro, necesita un poco de tiempo para ponerlo todo en su sitio".

Pese a las dudas iniciales, Dall'Igna tiene claro que "Marc es un campeón, seguramente uno de los mejores campeones de la historia de MotoGP, estoy convencido y confiado en que será capaz de hacer todo lo que necesita".

Respecto al compañero de Marc, Pecco Bagnaia, Dall'Igna se mostró también optimista. "Le veo bien, tanto desde el punto de vista mental como físico, así que espero que sea capaz de demostrar todo su talento", dijo y recordó que en Austin estuvo cerca de ganar la sprint.

Di Giannantonio celebra una pole con su equipo / Europa Press

Sobre Di Giannantonio, el mejor clasificado por el momento, recordó que "el pasado año tuvo mala suerte porque llegó al inicio de la temporada lesionado, un poco lo que le está pasando este año a Marc. Llegar lesionado significa saltarse los test de pretemporada y no estar en forma en el inicio de la temporada, todo es más complicado".

Para el romano, este año ha arrancado "con todas las estrellas alineadas lo está haciendo muy bien, Fabio es un piloto que tiene mucho talento y creo que en esta fase de la temporada lo está demostrando, así que hay que aplaudirle".